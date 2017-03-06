За минувшие сутки на дорогах Псковской области задержано 12 нетрезвых водителей

Всего в полицию поступило 24 сообщения о преступлениях и происшествиях

За прошедшие сутки в Псковской области сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Также выявлено 408 нарушений Правил дорожного движения.



ДТП с пострадавшими не зарегистрированы.



Всего 4 марта в органы внутренних дел Псковской области поступило 24 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях: из них 7 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 11 преступлений. Среди них – 2 кражи.

