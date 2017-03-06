Псковские управляющие компании проверят газовое оборудование
05 Марта 2017 - 10:35Главная → Хроника дня
Также планируются межведомственные профилактические рейды по осмотру внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Управляющим компаниям Пскова рекомендовано при плановых весенних осмотрах многоквартирных домов акцентировать внимание на внутридомовом газовом оборудовании (ВДГО), сообщает пресс-служба муниципального образования «Город Псков».
-С наступлением весеннего периода управляющие компании проводят традиционные осмотры каждого обслуживаемого ими дома с составлением актов. Во время осмотров необходимо визуально оценить и состояние газовых сетей, наружного газопровода по фасаду здания и также отразить это в акте, - рекомендовали специалисты УГХ представителям управляющих организаций и напомнили о необходимости проводить диагностику ВДГО с привлечением лицензированных организаций в тех домах, которым 30 и более лет.
Кроме того, согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) муниципалитета со ссылкой на аналогичное решение региональной КЧС, в ближайшее время в многоквартирных домах Пскова будут проведены межведомственные профилактические рейды по осмотру внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. К участию в рейдах будут привлечены специалисты УГХ, МЧС и УМВД.
-С наступлением весеннего периода управляющие компании проводят традиционные осмотры каждого обслуживаемого ими дома с составлением актов. Во время осмотров необходимо визуально оценить и состояние газовых сетей, наружного газопровода по фасаду здания и также отразить это в акте, - рекомендовали специалисты УГХ представителям управляющих организаций и напомнили о необходимости проводить диагностику ВДГО с привлечением лицензированных организаций в тех домах, которым 30 и более лет.
Кроме того, согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) муниципалитета со ссылкой на аналогичное решение региональной КЧС, в ближайшее время в многоквартирных домах Пскова будут проведены межведомственные профилактические рейды по осмотру внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. К участию в рейдах будут привлечены специалисты УГХ, МЧС и УМВД.
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