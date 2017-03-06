Псковичи смогут бесплатно пройти флюорографию

В Пскове будет работать выездной флюорограф

6 и 7 марта в Пскове будет работать выездной флюорограф. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.



6 марта с 9:00 до 12:00 пройти флюорографию можно будет на Сиреневом бульваре, 9, а 7 марта с 9:00 до 12:00 - на улице Алёхина, 10. Обследование проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис.



Дополнительную информацию можно получить по телефону 53-62-14.

