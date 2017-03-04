Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118

Автобус №18 Писковичи – Родина перестал существовать

С субботы, 4 марта, прекращает выход на маршрут автобус №18, соединявший псковские пригороды Писковичи и Родина через весь город. Вместо него автопарк запускает два новых маршрута. Автобус №112 соединит Политехнический колледж на Запсковье с деревней Родина. Автобус №118 будет курсировать межу Писковичами и конечной остановкой на ул. Рокоссовского.



«Псковская правда» публикует подробное расписание новых рейсов.





Маршрут №112 Политехнический колледж - Родина



Политехнический колледж [Прямое направление]

05:13 05:53* 06:44 07:50 08:15 09:19 10:36 11:19 12:07 12:49 13:38 14:20 15:14

15:56 16:45 17:27 18:16 18:58 20:18* 21:24 22:15 22:55



УЛ.А.НЕВСКОГО [Прямое направление]

05:17 05:57* 06:48 07:54 08:19 09:23 10:40 11:23 12:11 12:53 13:42 14:24 15:18

16:00 16:49 17:31 18:20 19:02 20:22* 21:28 22:19 22:59



К-Т ОКТЯБРЬ [Прямое направление]

05:21 06:01* 06:52 07:58 08:23 09:27 10:44 11:27 12:15 12:57 13:46 14:28 15:22

16:04 16:53 17:35 18:24 19:06 20:26* 21:32 22:23 23:03



МАЯК [Прямое направление]

05:26 06:06* 06:57 08:03 08:28 09:32 10:49 11:32 12:20 13:02 13:51 14:33 15:27

16:09 16:58 17:40 18:29 19:11 20:31* 21:37 22:28 23:08



РОКОССОВСКОГО [Прямое направление]

05:37 06:13 06:17* 06:58 07:08 07:43 08:14 08:39 08:45* 09:43 10:13 11:00 11:43 12:31 13:13 13:16* 14:02 14:44 15:38 16:20 17:09 17:20* 17:51 18:26* 18:40 19:22 20:42* 21:48 22:39 23:19



ул. ВЕНСКАЯ [Прямое направление]

05:45 06:21 06:25* 07:06 07:16 07:51 08:22 08:47 08:53* 09:51 10:21 11:08 11:51

12:39 13:21 13:24* 14:10 14:52 15:46 16:28 17:17 17:28* 17:59 18:34* 18:48 19:30

20:50* 21:56 22:47 23:27



ПОВ. НА КУСВУ [Прямое направление]

05:49 06:25 06:29* 07:10 07:20 07:55 08:26 08:51 08:57* 09:55 10:25 11:12 11:55

12:43 13:25 13:28* 14:14 14:56 15:50 16:32 17:21 17:32* 18:03 18:38* 18:52 19:34

20:54* 22:00 22:51 23:31



КУСВА [Прямое направление]

06:42 09:10+



РОДИНА [Обратное направление]

05:54 06:30+ 07:00 07:15+ 07:25 08:00+ 08:31 08:56 09:28+ 10:00 10:30+ 11:17 12:00 12:48 13:30 13:33+ 14:19 15:01 15:55 16:37 17:26 17:37+ 18:08 18:43+ 18:57 19:39 20:59 22:05 22:56 23:36-



10) КУСВА [Обратное направление]

13:50+ 17:54+ 19:00+ 21:16



ул.ВЕНСКАЯ [Обратное направление]

06:02 06:38+ 07:08 07:23+ 07:33 08:08+ 08:39 09:04 09:36+ 10:08 10:38+ 11:25 12:08

12:56 13:38 14:07+ 14:27 15:09 16:03 16:45 17:34 18:11+ 18:16 19:05 19:17+ 19:47

21:33 22:13 23:04 23:44-



РОКОССОВСКОГО [Обратное направление]

06:10 07:16 07:41 08:47 09:12 10:16 11:33 12:16 13:04 13:46 14:35 15:17 16:11

16:53 17:42 18:24 19:13 19:55 21:41 22:21 23:12 23:52-



УЛ. ПЕЧОРСКАЯ [Обратное направление]

06:12 07:18 07:43 08:49 09:14 10:18 11:35 12:18 13:06 13:48 14:37 15:19 16:13

16:55 17:44 18:26 19:15 19:57 21:43 22:23 23:14 23:54-



УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ [Обратное направление]

06:20 07:26 07:51 08:57 09:22 10:26 11:43 12:26 13:14 13:56 14:45 15:27 16:21

17:03 17:52 18:34 19:23 20:05 21:51 22:31 23:22



ДКП [Обратное направление]

06:31 07:37 08:02 09:08 09:33 10:37 11:54 12:37 13:25 14:07 14:56 15:38 16:32

17:14 18:03 18:45 19:34 20:16 22:02 22:42 23:33



УЛ.А.НЕВСКОГО [Обратное направление]

06:35 07:41 08:06 09:12 09:37 10:41 11:58 12:41 13:29 14:11 15:00 15:42 16:36

17:18 18:07 18:49 19:38 20:20 22:06 22:46 23:37



* - до Кусвы



+ - до ул.Рокоссовского



- - до ул.Коммунальной и далее через мост А.Невского со всеми остановками в парк





Маршрут №118 Муровицы – Писковичи – Рокоссовского



РОКОССОВСКОГО [Прямое направление]

06:01- 06:37 07:07* 08:20- 09:07 09:48- 10:07** 11:06 11:39- 12:40- 13:27- 14:10 14:43- 15:26- 15:50 16:31 17:14 17:30- 18:05- 18:48- 19:18 20:18- 21:01 22:06- 22:33 23:49?



УЛ.ПЕЧОРСКАЯ [Прямое направление]

06:03- 06:39 07:09* 08:22- 09:09 09:50- 10:09** 11:08 11:41- 12:42- 13:29- 14:12 14:45- 15:28- 15:52 16:33 17:16 17:32- 18:07- 18:50- 19:20 20:20- 21:03 22:08- 22:35 23:51?



Ул. ЮБИЛЕЙНАЯ [Прямое направление]

06:11- 06:47 08:30- 09:17 09:58- 11:16 11:49- 12:50- 13:37- 14:20 14:53- 15:36- 16:00

16:41 17:24 17:40- 18:15- 18:58- 19:28 20:28- 21:11 22:16- 22:43 23:58?



ПЛ.ЛЕНИНА [Прямое направление]

06:22- 06:58 07:30 07:54 08:41- 09:28 10:09- 11:27 12:00- 13:01- 13:48- 14:31 15:04-

15:47- 16:11 16:52 17:35 17:51- 18:26- 19:09- 19:39 20:39- 21:22 22:27- 22:54 00:08?



ул. А.НЕВСКОГО [Прямое направление]

06:26- 07:02 07:34 07:58 08:45- 09:32 10:13- 11:31 12:04- 13:05- 13:52- 14:35 15:08-

15:51- 16:15 16:56 17:39 17:55- 18:30- 19:13- 19:43 20:43- 21:26 22:31- 22:58 00:12?



СЕВЕРНАЯ [Прямое направление]

06:29- 07:05 07:37 08:01 08:48- 09:35 10:16- 11:34 12:07- 13:08- 13:55- 14:38 15:11-

15:54- 16:18 16:59 17:42 17:58- 18:33- 19:16- 19:46 20:46- 21:29 22:34- 23:01 00:15?



ул. ЧУДСКАЯ [Прямое направление]

05:32 06:24 06:30- 07:06 07:38 08:02 08:49- 09:36 10:17- 11:35 12:08- 13:09- 13:56-

14:39 15:12- 15:55- 16:19 17:00 17:43 17:59- 18:34- 19:17- 19:47 20:47- 21:30 22:35- 23:02



ПИСКОВИЧИ [Прямое направление]

06:47- 07:33- 09:06- 10:34- 12:25- 13:26- 14:13- 15:29- 16:12-

18:16- 18:51- 19:34- 21:04- 22:52-



МУРОВИЦЫ [Обратное направление]

06:55+ 07:41% 09:14 10:45 12:33 13:34 14:21 15:37 16:20 18:24 18:59 19:42 21:12 23:00



ПИСКОВИЧИ [Обратное направление]

05:50 06:40% 07:02+ 07:26+ 07:48% 07:56 08:20 09:21 09:54 10:35% 10:52 11:53 12:40 13:41 14:28 14:57 15:44 16:27 16:37 17:18 18:01 18:31 19:06 19:49 20:04= 21:19 21:48 23:07 23:19=



ОВСИЩЕ [Обратное направление]

06:03 06:53% 07:15+ 07:39+ 08:01% 08:09 08:33 09:34 10:07 10:48% 11:05 12:06 12:53 13:54 14:41 10:10 15:57 16:40 16:50 17:31 18:14 18:44 19:19 20:02 20:17= 21:32 22:01 23:20 23:32=



ул.ЧУДСКАЯ [Обратное направление]

06:08 07:20+ 07:44+ 08:14 08:38 09:39 10:12 11:10 12:11 12:58 13:59 14:46 15:15 16:02 16:45 16:55 17:36 18:19 18:49 19:24 20:07 21:37 22:06 23:25



ПЛ.ЛЕНИНА [Обратное направление]

06:16 08:22 08:46 09:47 10:20 11:18 12:19 13:06 14:07 14:54 15:23 16:10 16:53

17:03 17:44 18:27 18:57 19:32 20:15 21:45 22:14 23:33



Магазин МАЯК [Обратное направление]

06:21 08:27 08:51 09:52 10:25 11:23 12:24 13:11 14:12 14:59 15:28 16:15 16:58

17:08 17:49 18:32 19:02 19:37 20:20 21:50 22:19 23:38



* - ОТ ул.РОКОССОВСКОГО ДО д.МУРОВИЦЫ Ч/З МОСТ А.НЕВСКОГО



** - ОТ ул.РОКОССОВСКОГО ДО д.ПИСКОВИЧИ Ч/З МОСТ А.НЕВСКОГО



- - ОТ ул.РОКОССОВСКОГО ДО д.МУРОВИЦЫ Ч/З ПЛ.ЛЕНИНА



? - ОТ ул.РОКОССОВСКОГО ДО СЕВЕРНОЙ Ч/З ПЛ.ЛЕНИНА



+ - ИЗ д.МУРОВИЦЫ И д.ПИСКОВИЧИ ДО ПЛ.ЛЕНИНА



= - ИЗ д.ПИСКОВИЧИ ДО ул.ЧУДСКОЙ



% - ИЗ д.МУРОВИЦЫ И д.ПИСКОВИЧИ Ч/З МОСТ А.НЕВСКОГО



