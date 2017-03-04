Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
С субботы, 4 марта, прекращает выход на маршрут автобус №18, соединявший псковские пригороды Писковичи и Родина через весь город. Вместо него автопарк запускает два новых маршрута. Автобус №112 соединит Политехнический колледж на Запсковье с деревней Родина. Автобус №118 будет курсировать межу Писковичами и конечной остановкой на ул. Рокоссовского.
«Псковская правда» публикует подробное расписание новых рейсов.
Маршрут №112 Политехнический колледж - Родина
Политехнический колледж [Прямое направление]
05:13 05:53* 06:44 07:50 08:15 09:19 10:36 11:19 12:07 12:49 13:38 14:20 15:14
15:56 16:45 17:27 18:16 18:58 20:18* 21:24 22:15 22:55
УЛ.А.НЕВСКОГО [Прямое направление]
05:17 05:57* 06:48 07:54 08:19 09:23 10:40 11:23 12:11 12:53 13:42 14:24 15:18
16:00 16:49 17:31 18:20 19:02 20:22* 21:28 22:19 22:59
К-Т ОКТЯБРЬ [Прямое направление]
05:21 06:01* 06:52 07:58 08:23 09:27 10:44 11:27 12:15 12:57 13:46 14:28 15:22
16:04 16:53 17:35 18:24 19:06 20:26* 21:32 22:23 23:03
МАЯК [Прямое направление]
05:26 06:06* 06:57 08:03 08:28 09:32 10:49 11:32 12:20 13:02 13:51 14:33 15:27
16:09 16:58 17:40 18:29 19:11 20:31* 21:37 22:28 23:08
РОКОССОВСКОГО [Прямое направление]
05:37 06:13 06:17* 06:58 07:08 07:43 08:14 08:39 08:45* 09:43 10:13 11:00 11:43 12:31 13:13 13:16* 14:02 14:44 15:38 16:20 17:09 17:20* 17:51 18:26* 18:40 19:22 20:42* 21:48 22:39 23:19
ул. ВЕНСКАЯ [Прямое направление]
05:45 06:21 06:25* 07:06 07:16 07:51 08:22 08:47 08:53* 09:51 10:21 11:08 11:51
12:39 13:21 13:24* 14:10 14:52 15:46 16:28 17:17 17:28* 17:59 18:34* 18:48 19:30
20:50* 21:56 22:47 23:27
ПОВ. НА КУСВУ [Прямое направление]
05:49 06:25 06:29* 07:10 07:20 07:55 08:26 08:51 08:57* 09:55 10:25 11:12 11:55
12:43 13:25 13:28* 14:14 14:56 15:50 16:32 17:21 17:32* 18:03 18:38* 18:52 19:34
20:54* 22:00 22:51 23:31
КУСВА [Прямое направление]
06:42 09:10+
РОДИНА [Обратное направление]
05:54 06:30+ 07:00 07:15+ 07:25 08:00+ 08:31 08:56 09:28+ 10:00 10:30+ 11:17 12:00 12:48 13:30 13:33+ 14:19 15:01 15:55 16:37 17:26 17:37+ 18:08 18:43+ 18:57 19:39 20:59 22:05 22:56 23:36-
10) КУСВА [Обратное направление]
13:50+ 17:54+ 19:00+ 21:16
ул.ВЕНСКАЯ [Обратное направление]
06:02 06:38+ 07:08 07:23+ 07:33 08:08+ 08:39 09:04 09:36+ 10:08 10:38+ 11:25 12:08
12:56 13:38 14:07+ 14:27 15:09 16:03 16:45 17:34 18:11+ 18:16 19:05 19:17+ 19:47
21:33 22:13 23:04 23:44-
РОКОССОВСКОГО [Обратное направление]
06:10 07:16 07:41 08:47 09:12 10:16 11:33 12:16 13:04 13:46 14:35 15:17 16:11
16:53 17:42 18:24 19:13 19:55 21:41 22:21 23:12 23:52-
УЛ. ПЕЧОРСКАЯ [Обратное направление]
06:12 07:18 07:43 08:49 09:14 10:18 11:35 12:18 13:06 13:48 14:37 15:19 16:13
16:55 17:44 18:26 19:15 19:57 21:43 22:23 23:14 23:54-
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ [Обратное направление]
06:20 07:26 07:51 08:57 09:22 10:26 11:43 12:26 13:14 13:56 14:45 15:27 16:21
17:03 17:52 18:34 19:23 20:05 21:51 22:31 23:22
ДКП [Обратное направление]
06:31 07:37 08:02 09:08 09:33 10:37 11:54 12:37 13:25 14:07 14:56 15:38 16:32
17:14 18:03 18:45 19:34 20:16 22:02 22:42 23:33
УЛ.А.НЕВСКОГО [Обратное направление]
06:35 07:41 08:06 09:12 09:37 10:41 11:58 12:41 13:29 14:11 15:00 15:42 16:36
17:18 18:07 18:49 19:38 20:20 22:06 22:46 23:37
* - до Кусвы
+ - до ул.Рокоссовского
- - до ул.Коммунальной и далее через мост А.Невского со всеми остановками в парк
Маршрут №118 Муровицы – Писковичи – Рокоссовского
РОКОССОВСКОГО [Прямое направление]
06:01- 06:37 07:07* 08:20- 09:07 09:48- 10:07** 11:06 11:39- 12:40- 13:27- 14:10 14:43- 15:26- 15:50 16:31 17:14 17:30- 18:05- 18:48- 19:18 20:18- 21:01 22:06- 22:33 23:49?
УЛ.ПЕЧОРСКАЯ [Прямое направление]
06:03- 06:39 07:09* 08:22- 09:09 09:50- 10:09** 11:08 11:41- 12:42- 13:29- 14:12 14:45- 15:28- 15:52 16:33 17:16 17:32- 18:07- 18:50- 19:20 20:20- 21:03 22:08- 22:35 23:51?
Ул. ЮБИЛЕЙНАЯ [Прямое направление]
06:11- 06:47 08:30- 09:17 09:58- 11:16 11:49- 12:50- 13:37- 14:20 14:53- 15:36- 16:00
16:41 17:24 17:40- 18:15- 18:58- 19:28 20:28- 21:11 22:16- 22:43 23:58?
ПЛ.ЛЕНИНА [Прямое направление]
06:22- 06:58 07:30 07:54 08:41- 09:28 10:09- 11:27 12:00- 13:01- 13:48- 14:31 15:04-
15:47- 16:11 16:52 17:35 17:51- 18:26- 19:09- 19:39 20:39- 21:22 22:27- 22:54 00:08?
ул. А.НЕВСКОГО [Прямое направление]
06:26- 07:02 07:34 07:58 08:45- 09:32 10:13- 11:31 12:04- 13:05- 13:52- 14:35 15:08-
15:51- 16:15 16:56 17:39 17:55- 18:30- 19:13- 19:43 20:43- 21:26 22:31- 22:58 00:12?
СЕВЕРНАЯ [Прямое направление]
06:29- 07:05 07:37 08:01 08:48- 09:35 10:16- 11:34 12:07- 13:08- 13:55- 14:38 15:11-
15:54- 16:18 16:59 17:42 17:58- 18:33- 19:16- 19:46 20:46- 21:29 22:34- 23:01 00:15?
ул. ЧУДСКАЯ [Прямое направление]
05:32 06:24 06:30- 07:06 07:38 08:02 08:49- 09:36 10:17- 11:35 12:08- 13:09- 13:56-
14:39 15:12- 15:55- 16:19 17:00 17:43 17:59- 18:34- 19:17- 19:47 20:47- 21:30 22:35- 23:02
ПИСКОВИЧИ [Прямое направление]
06:47- 07:33- 09:06- 10:34- 12:25- 13:26- 14:13- 15:29- 16:12-
18:16- 18:51- 19:34- 21:04- 22:52-
МУРОВИЦЫ [Обратное направление]
06:55+ 07:41% 09:14 10:45 12:33 13:34 14:21 15:37 16:20 18:24 18:59 19:42 21:12 23:00
ПИСКОВИЧИ [Обратное направление]
05:50 06:40% 07:02+ 07:26+ 07:48% 07:56 08:20 09:21 09:54 10:35% 10:52 11:53 12:40 13:41 14:28 14:57 15:44 16:27 16:37 17:18 18:01 18:31 19:06 19:49 20:04= 21:19 21:48 23:07 23:19=
ОВСИЩЕ [Обратное направление]
06:03 06:53% 07:15+ 07:39+ 08:01% 08:09 08:33 09:34 10:07 10:48% 11:05 12:06 12:53 13:54 14:41 10:10 15:57 16:40 16:50 17:31 18:14 18:44 19:19 20:02 20:17= 21:32 22:01 23:20 23:32=
ул.ЧУДСКАЯ [Обратное направление]
06:08 07:20+ 07:44+ 08:14 08:38 09:39 10:12 11:10 12:11 12:58 13:59 14:46 15:15 16:02 16:45 16:55 17:36 18:19 18:49 19:24 20:07 21:37 22:06 23:25
ПЛ.ЛЕНИНА [Обратное направление]
06:16 08:22 08:46 09:47 10:20 11:18 12:19 13:06 14:07 14:54 15:23 16:10 16:53
17:03 17:44 18:27 18:57 19:32 20:15 21:45 22:14 23:33
Магазин МАЯК [Обратное направление]
06:21 08:27 08:51 09:52 10:25 11:23 12:24 13:11 14:12 14:59 15:28 16:15 16:58
17:08 17:49 18:32 19:02 19:37 20:20 21:50 22:19 23:38
* - ОТ ул.РОКОССОВСКОГО ДО д.МУРОВИЦЫ Ч/З МОСТ А.НЕВСКОГО
** - ОТ ул.РОКОССОВСКОГО ДО д.ПИСКОВИЧИ Ч/З МОСТ А.НЕВСКОГО
- - ОТ ул.РОКОССОВСКОГО ДО д.МУРОВИЦЫ Ч/З ПЛ.ЛЕНИНА
? - ОТ ул.РОКОССОВСКОГО ДО СЕВЕРНОЙ Ч/З ПЛ.ЛЕНИНА
+ - ИЗ д.МУРОВИЦЫ И д.ПИСКОВИЧИ ДО ПЛ.ЛЕНИНА
= - ИЗ д.ПИСКОВИЧИ ДО ул.ЧУДСКОЙ
% - ИЗ д.МУРОВИЦЫ И д.ПИСКОВИЧИ Ч/З МОСТ А.НЕВСКОГО
Комментарии
Это же просто как "мычание".
Если же это не так (а это не так) то одноименным маршрутом
это назвать нельзя.
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №11810:45
- Авторскую коллекцию одежды по мотивам псковского костюма покажут в Доме офицеров10:24
- Федеральный центр выделяет деньги на реконструкцию улицы Свердлова10:16
- Дорожные полицейские начнут дарить псковичкам цветы09:49
- Нонна Гришаева и Егор Бероев выступят на сцене БКЗ03.03, 12:47
- В праздничные дни изменится режим работы кассы псковского театра02.03, 18:00
- Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам02.03, 14:21
- Опубликована мартовская афиша псковского драмтеатра01.03, 14:28
- Ежедневно по картам «Мир» совершается более 100 тысяч операций01.03, 11:18
- Псковские боксеры стали победителями и призерами на двух соревнованиях28.02, 12:54
- Россельхозбанк и КАМАЗ улучшили условия партнерской программы28.02, 12:29
- На проекты и реставрацию в Псковской области выделили деньги28.02, 12:02
- Начался судебный процесс над бандой, ограбившей «Почту России»28.02, 11:28
- Пскович о памятнике афганцам: «Идея хорошая, но орёл не нужен»28.02, 11:07
- Проезд в автобусе дорожает с наступлением весны28.02, 10:58
- Пенсионный возраст для чиновников поднимут постепенно28.02, 10:47
- Вышел в свет второй том издания «Герои спорта Псковщины»28.02, 10:34
- Размер пособия на погребение увеличили28.02, 09:59
- Автобус № 18 отменили28.02, 09:40
- Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области27.02, 17:20
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- Чиновников накажут за ОДН
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- Семейное образование: Чему не учат в школе
- Армен Мнацаканян: Теперь Чеченцы должны приехать в Псков
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Галина Григорьевна: Я всю неделю после статьи заснуть не могла
- Статистика Псковской области: как мы живём