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Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118

04 Марта 2017 - 10:45
Главная → Хроника дня
Автобус №18 Писковичи – Родина перестал существовать

С субботы, 4 марта, прекращает выход на маршрут автобус №18, соединявший псковские пригороды Писковичи и Родина через весь город. Вместо него автопарк запускает два новых маршрута. Автобус №112 соединит Политехнический колледж на Запсковье с деревней Родина. Автобус №118 будет курсировать межу Писковичами и конечной остановкой на ул. Рокоссовского.
 
«Псковская правда» публикует подробное расписание новых рейсов.
 

 
Маршрут №112 Политехнический колледж - Родина

 
Политехнический колледж  [Прямое направление]
05:13   05:53* 06:44   07:50   08:15   09:19   10:36   11:19   12:07   12:49   13:38   14:20   15:14
15:56   16:45   17:27   18:16   18:58   20:18* 21:24   22:15   22:55
 
УЛ.А.НЕВСКОГО  [Прямое направление]
05:17   05:57* 06:48   07:54   08:19   09:23   10:40   11:23   12:11   12:53   13:42   14:24   15:18
16:00   16:49   17:31   18:20   19:02   20:22* 21:28   22:19   22:59
 
К-Т ОКТЯБРЬ  [Прямое направление]
05:21   06:01* 06:52   07:58   08:23   09:27   10:44   11:27   12:15   12:57   13:46   14:28   15:22
16:04   16:53   17:35   18:24   19:06   20:26* 21:32   22:23   23:03
 
МАЯК  [Прямое направление]
05:26   06:06* 06:57   08:03   08:28   09:32   10:49   11:32   12:20   13:02   13:51   14:33   15:27
16:09   16:58   17:40   18:29   19:11   20:31* 21:37   22:28   23:08
 
РОКОССОВСКОГО  [Прямое направление]
05:37   06:13   06:17* 06:58   07:08   07:43   08:14   08:39   08:45* 09:43   10:13   11:00 11:43 12:31      13:13  13:16* 14:02   14:44   15:38   16:20   17:09   17:20* 17:51   18:26* 18:40 19:22 20:42* 21:48   22:39  23:19
 
ул. ВЕНСКАЯ  [Прямое направление]
05:45   06:21   06:25* 07:06   07:16   07:51   08:22   08:47   08:53* 09:51   10:21   11:08   11:51
12:39   13:21   13:24* 14:10   14:52   15:46   16:28   17:17   17:28* 17:59   18:34* 18:48 19:30
20:50* 21:56   22:47   23:27
 
ПОВ. НА КУСВУ  [Прямое направление]
05:49   06:25   06:29* 07:10   07:20   07:55   08:26   08:51   08:57* 09:55   10:25   11:12   11:55
12:43   13:25   13:28* 14:14   14:56   15:50   16:32   17:21   17:32* 18:03   18:38* 18:52 19:34
20:54* 22:00   22:51   23:31
 
КУСВА  [Прямое направление]
06:42   09:10+
 
РОДИНА  [Обратное направление]
05:54   06:30+ 07:00 07:15+ 07:25 08:00+ 08:31 08:56   09:28+ 10:00 10:30+ 11:17 12:00 12:48     13:30   13:33+ 14:19 15:01   15:55   16:37   17:26   17:37+ 18:08 18:43+ 18:57  19:39  20:59    22:05   22:56             23:36-
 
 10) КУСВА  [Обратное направление]
13:50+            17:54+            19:00+            21:16
 
ул.ВЕНСКАЯ  [Обратное направление]
06:02   06:38+  07:08 07:23+  07:33 08:08+  08:39 09:04   09:36+  10:08 10:38+  11:25 12:08
12:56   13:38   14:07+  14:27 15:09   16:03   16:45   17:34   18:11+  18:16 19:05   19:17+  19:47
21:33   22:13   23:04   23:44-
 
РОКОССОВСКОГО  [Обратное направление]
06:10   07:16   07:41   08:47   09:12   10:16   11:33   12:16   13:04   13:46   14:35   15:17   16:11
16:53   17:42   18:24   19:13   19:55   21:41   22:21   23:12   23:52-
 
УЛ. ПЕЧОРСКАЯ  [Обратное направление]
06:12   07:18   07:43   08:49   09:14   10:18   11:35   12:18   13:06   13:48   14:37   15:19   16:13
16:55   17:44   18:26   19:15   19:57   21:43   22:23   23:14   23:54-
 
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ  [Обратное направление]
06:20   07:26   07:51   08:57   09:22   10:26   11:43   12:26   13:14   13:56   14:45   15:27   16:21
17:03   17:52   18:34   19:23   20:05   21:51   22:31   23:22
 
ДКП  [Обратное направление]
06:31   07:37   08:02   09:08   09:33   10:37   11:54   12:37   13:25   14:07   14:56   15:38   16:32
17:14   18:03   18:45   19:34   20:16   22:02   22:42   23:33
 
УЛ.А.НЕВСКОГО  [Обратное направление]
06:35   07:41   08:06   09:12   09:37   10:41   11:58   12:41   13:29   14:11   15:00   15:42   16:36
17:18   18:07   18:49   19:38   20:20   22:06   22:46   23:37
 
* - до Кусвы
 
+ - до ул.Рокоссовского
 
- - до ул.Коммунальной и далее через мост А.Невского со всеми остановками в парк
 
 

Маршрут №118 Муровицы – Писковичи – Рокоссовского

 
РОКОССОВСКОГО  [Прямое направление]
06:01- 06:37   07:07*  08:20-  09:07  09:48-  10:07**  11:06  11:39-  12:40-  13:27- 14:10 14:43- 15:26-             15:50   16:31   17:14   17:30- 18:05- 18:48- 19:18   20:18- 21:01   22:06- 22:33   23:49?
 
УЛ.ПЕЧОРСКАЯ  [Прямое направление]
06:03- 06:39   07:09* 08:22- 09:09   09:50- 10:09** 11:08 11:41- 12:42- 13:29- 14:12 14:45- 15:28-    15:52  16:33   17:16   17:32- 18:07- 18:50- 19:20   20:20- 21:03   22:08- 22:35   23:51?
 
Ул. ЮБИЛЕЙНАЯ  [Прямое направление]
06:11- 06:47   08:30- 09:17   09:58- 11:16   11:49- 12:50- 13:37- 14:20   14:53- 15:36- 16:00
16:41   17:24   17:40- 18:15- 18:58- 19:28   20:28- 21:11   22:16- 22:43   23:58?
 
ПЛ.ЛЕНИНА  [Прямое направление]
06:22- 06:58   07:30   07:54   08:41- 09:28   10:09- 11:27   12:00- 13:01- 13:48- 14:31   15:04-
15:47- 16:11   16:52   17:35   17:51- 18:26- 19:09- 19:39   20:39- 21:22   22:27- 22:54   00:08?
 
ул. А.НЕВСКОГО  [Прямое направление]
06:26- 07:02   07:34   07:58   08:45- 09:32   10:13- 11:31   12:04- 13:05- 13:52- 14:35   15:08-
15:51- 16:15   16:56   17:39   17:55- 18:30- 19:13- 19:43   20:43- 21:26   22:31- 22:58   00:12?
 
СЕВЕРНАЯ  [Прямое направление]
06:29- 07:05   07:37   08:01   08:48- 09:35   10:16- 11:34   12:07- 13:08- 13:55- 14:38   15:11-
15:54- 16:18   16:59   17:42   17:58- 18:33- 19:16- 19:46   20:46- 21:29   22:34- 23:01   00:15?

 ул. ЧУДСКАЯ  [Прямое направление]
05:32   06:24   06:30- 07:06   07:38   08:02   08:49- 09:36   10:17- 11:35   12:08- 13:09- 13:56-  
14:39   15:12- 15:55- 16:19   17:00   17:43   17:59- 18:34- 19:17- 19:47   20:47- 21:30   22:35- 23:02
 
ПИСКОВИЧИ  [Прямое направление]
06:47- 07:33- 09:06- 10:34- 12:25- 13:26- 14:13- 15:29- 16:12-
18:16- 18:51- 19:34- 21:04- 22:52-
 
МУРОВИЦЫ  [Обратное направление]
06:55+ 07:41% 09:14 10:45   12:33   13:34   14:21   15:37   16:20   18:24   18:59 19:42 21:12 23:00
 
ПИСКОВИЧИ  [Обратное направление]
05:50   06:40%  07:02+  07:26+  07:48%      07:56   08:20   09:21   09:54 10:35% 10:52   11:53  12:40 13:41  14:28   14:57   15:44   16:27   16:37   17:18   18:01   18:31   19:06   19:49   20:04= 21:19 21:48    23:07 23:19=
 
ОВСИЩЕ  [Обратное направление]
06:03   06:53%  07:15+  07:39+  08:01%      08:09   08:33   09:34   10:07   10:48%  11:05  12:06  12:53 13:54 14:41   10:10   15:57   16:40   16:50   17:31   18:14   18:44   19:19   20:02  20:17=  21:32 22:01    23:20  23:32=
 
ул.ЧУДСКАЯ  [Обратное направление]
06:08   07:20+  07:44+  08:14  08:38  09:39 10:12   11:10   12:11   12:58   13:59   14:46  15:15 16:02     16:45  16:55   17:36   18:19   18:49   19:24   20:07   21:37   22:06   23:25
 
ПЛ.ЛЕНИНА  [Обратное направление]
06:16   08:22   08:46   09:47   10:20   11:18   12:19   13:06   14:07   14:54   15:23   16:10   16:53
17:03   17:44   18:27   18:57   19:32   20:15   21:45   22:14   23:33
 
Магазин МАЯК  [Обратное направление]
06:21   08:27   08:51   09:52   10:25   11:23   12:24   13:11   14:12   14:59   15:28   16:15   16:58
17:08   17:49   18:32   19:02   19:37   20:20   21:50   22:19   23:38
             
* - ОТ ул.РОКОССОВСКОГО ДО д.МУРОВИЦЫ Ч/З МОСТ А.НЕВСКОГО
 
** - ОТ ул.РОКОССОВСКОГО ДО д.ПИСКОВИЧИ Ч/З МОСТ А.НЕВСКОГО
 
- - ОТ ул.РОКОССОВСКОГО ДО д.МУРОВИЦЫ Ч/З ПЛ.ЛЕНИНА
 
? - ОТ ул.РОКОССОВСКОГО ДО СЕВЕРНОЙ Ч/З ПЛ.ЛЕНИНА
 
+ - ИЗ д.МУРОВИЦЫ И д.ПИСКОВИЧИ ДО ПЛ.ЛЕНИНА
 
= - ИЗ д.ПИСКОВИЧИ ДО ул.ЧУДСКОЙ
 
% - ИЗ д.МУРОВИЦЫ И д.ПИСКОВИЧИ Ч/З МОСТ А.НЕВСКОГО
 
 

Комментарии: 1
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Комментарии

ВИКТОР
04 Марта 2017 - 20:20
Расписание по маршруту в каждом пункте в любом направлении должно трактоваться однозначно и быть понятным !!!
Это же просто как "мычание".
Если же это не так (а это не так) то одноименным маршрутом
это назвать нельзя.
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