Авторскую коллекцию одежды по мотивам псковского костюма покажут в Доме офицеров
Городской дом офицеров в преддверии Международного женского дня приготовил для жителей Пскова праздничную программу. Мероприятия пройдут 5 марта. Концерт коллективов учреждения начнется в 14.00.
Кроме того, будет работать фотовыставка «Весна и женщина похожи» и архива фотолюбителя Михаила Егорова.
С 12.00 до 16.00 псковичей приглашают посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Души и рук прекрасные творения». На выставке будут представлены работы псковских мастериц: вышивка лентами, нитями, бисером, украшения и куклы ручной работы, коллекция женских платьев из павлопосадских платков.
- Неповторимый образ псковитянки создали Наталья Апанович и Марина Карпова посредством авторской коллекции одежды по мотивам народного псковского костюма. Берегите традиции, и традиции сберегут вас, - отметили организаторы.
Вход на мероприятия свободный.
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Наталья шьет сам костюм, Марина украшает его вышивкой. Своим талантом и мастерством подруги вдребезги разбивают стереотип о скучных, застегнутых на все пуговицы женщинах-чиновницах (подробнее).
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