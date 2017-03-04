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Авторскую коллекцию одежды по мотивам псковского костюма покажут в Доме офицеров

04 Марта 2017 - 10:24
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Псковичек ждут завтра на праздничный концерт

Городской дом офицеров в преддверии Международного женского дня приготовил для жителей Пскова праздничную программу. Мероприятия пройдут 5 марта. Концерт коллективов учреждения начнется в 14.00.
 
Кроме того, будет работать фотовыставка «Весна и женщина похожи» и архива фотолюбителя Михаила Егорова.
 
С 12.00 до 16.00 псковичей приглашают посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Души и рук прекрасные творения». На выставке будут представлены работы псковских мастериц: вышивка лентами, нитями, бисером, украшения и куклы ручной работы, коллекция женских платьев из павлопосадских платков.
 
- Неповторимый образ псковитянки создали Наталья Апанович и Марина Карпова посредством авторской коллекции одежды по мотивам народного псковского костюма. Берегите традиции, и традиции сберегут вас, - отметили организаторы.
 
Вход на мероприятия свободный.
 

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Комментарии: 2
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Комментарии

Анонимный
04 Марта 2017 - 13:57
И что в них ПСКОВСКОГО???
Анонимный
04 Марта 2017 - 13:58
Видимо,джинсы и "павлово-посадский" платок.
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