Федеральный центр выделяет деньги на реконструкцию улицы Свердлова

Она станет более удобной для горожан и туристов

Администрация Псковской области и Федеральное агентство по туризму заключили соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Псковской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».



Субсидия в размере более 190 млн рублей будет предоставлена в текущем году в целях софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности).



В рамках данного соглашения предусматривается проведение реконструкции улицы Свердлова с прилегающими парковыми зонами в городе Пскове.



Отметим, улица Свердлова является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. Реконструкция позволит улучшить транспортную доступность к объектам туристского показа, а также обеспечить дополнительными парковочными местами туристские автобусы и индивидуальных туристов.

