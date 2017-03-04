Дорожные полицейские начнут дарить псковичкам цветы
В рамках Всероссийской акции «8 Марта - в каждый Дом» участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и автоинспекторы поздравят представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Акция стартует 4 марта. Сообщается, что основная цель планируемых мероприятий заключается не только в реализации профилактических мер, но и в укреплении доверительных отношений между полицией и обществом, создании между сотрудниками и гражданами взаимопонимания в деле обеспечения общественной безопасности своего двора, улицы, района.
Так, весенний праздник – это прекрасный повод для участковых уполномоченных полиции ещё раз напомнить о себе всем девушкам и женщинам своего района, донести до них не только слова поздравлений, но и важную информацию, способствующую обеспечению их безопасности и благополучия.
- Инспекторы по делам несовершеннолетних смогут ещё раз встретиться и пообщаться с юными гражданами. Возможно, именно эта встреча, исполненная положительных эмоций, станет поводом для откровенного разговора с детьми, что убережёт их от необдуманных поступков, - считает Ирина Волк. - Особая роль выпадает сотрудникам Госавтоинспекции, которые примут участие в «Цветочном патруле» и будут вручать букеты участницам дорожного движения, находящимся за рулём своих авто. Даря символ весны, сотрудники планируют напомнить о правилах поведения на дороге и опасностях, которые таит в себе весенняя погода.
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