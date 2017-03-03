Нонна Гришаева и Егор Бероев выступят на сцене БКЗ

23 марта на сцене БКЗ филармонии выступят Заслуженная артистка России Нонна Гришаева и актер Егор Бероев.

Актеры исполняют главные роли в спектакле «Варшавская мелодия». Это история о нежной и хрупкой любви между студенткой консерватории из Польши и бывшим военным, чье счастье разрушил многострадальный запрет на браки с иностранцами, вперемешку с личными тревогами и страстями. В основе сюжета одноименная пьеса Леонида Зорина, созданная им в середине прошлого века.

Первая постановка «Варшавской мелодии» была создана режиссёром Рубен ом Симоновым в Госу дарственном академическом театре имени Вахтангова. Тогда в спектакле участвовали два актёра — Юлия Борисова и Михаи л Ульянов.

Изначально пьеса Леонида Зорина называлась «Варшавянка». Рубен Симонов, начав репетиции на сцене театра Вахтангова, столкнулся с противодействием цензоров, которые отказывались ставить гриф «разрешено» до тех пор, пока из спектакля не уберут информацию об указе от 15 февраля 1947 года. Режиссёру всё же удалось сохранить ключевые фрагменты пьесы, но её название пришлось поменять — спектакль назвали «Варшавской мелодией».

Впервые «Варшавская мелодия» с участием Нонны Гришаевой была поставлена в Одессе пять лет назад. Тогда актриса не только сыграла в пьесе, но и выступила как продюсер.

В одном из интервью Нонна Гришаева рассказала, что всегда мечтала играть Гелю в «Варшавской мелодии», но ее мечта долгое время была несбыточной.



Билеты на спектакль еще в продаже. Их можно приобрести в кассе филармонии (Некрасова, 24).

Онлайн покупка возможна на официальном сайте БКЗ.