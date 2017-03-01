Опубликована мартовская афиша псковского драмтеатра

Псковский драмтеатр представляет вашему вниманию мартовскую афишу событий. Погода располагает к прогулкам днем и романтическим вечерам в театре.



В эти выходные 4 и 5 марта на малой сцене зрители увидят премьеру по ранним рассказам Антона Чехова «Позвольте вам выйти вон!». Детская афиша порадует маленьких зрителей от трех лет интерактивным спектаклем «Краденое солнце», который пройдет в креативном пространстве театрального музея, а на большой сцене для детей постарше - яркий и теплый спектакль «Приключения Чиполлино». Авангардная и хулиганская «Золушка», вдохновленная сказкой Евгения Шварца и работами нидерландского художника Пита Мондриана, которую тоже покажут на большой сцене - это отличный повод сходить в театр всей семьей. «Золушка» петербургского режиссера Натальи Лапиной понравится и детям, и взрослым. Показ состоится 11 марта в 12:00.



Еще один спектакль для семейного просмотра на большой сцене в марте - ностальгическая комедия от главного режиссера театра Александра Кладько «Соседи». Лирическую комедию абсурда по рассказам Сергея Довлатова от полюбившегося псковичам режиссера Бориса Бирмана – «Человек, обреченный на счастье» покажут 24 марта. Поклонников музыкальных спектаклей порадует комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Пьера де Бомарше, созданная еще в 18 веке, воплощенная в Псковском театре драмы режиссером Олегом Молитвиным. Постановка для зрителей старше 16-ти лет. Еще один спектакль большой сцены для той же возрастной категории – «Фантазии Фарятьева». Эту пьесу называют жемчужиной драматургии века 20-го. Пронзительная работа об одиночестве, любви и фантазиях от режиссера Олега Куликова, показ которой состоится 25 марта.



В марте на малой сцене будут представлены лучшие постановки репертуара Псковского академического театра. Поклонни ков поэзии приглашаем 11 марта. Заслуженный артист России Виктор Яковлев представит программу «Свеча горела на столе, свеча горела...», посвященную истории и судьбе романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Еще один спектакль по Чехову – «Ионыч» пройдет на малой сцене 15 марта. Вторая работа Заслуженного артиста России Виктора Яковлева – «Солдатики» будет представлена 17 марта на малой сцене театра. Два показа премьерной «Пиковой дамы» состоятся 12 и 24 марта. Отметим, что билетов на «Пиковую даму» почти не осталось, поэтому поклонникам Пушкина советуем поторопиться с покупкой. Особого внимания заслуживает еще одна постановка малой сцены - работа французского режиссера Ришара Брюнеля «Роберто Зукко». Сюжет спектакля основан на одноименной книге Бернар-Мари Кольтеса. «Роберто Зукко» - совместный проект Псковского академического театра драмы и Института Франции в России при Посольстве РФ.



«Роберто Зукко - это реальная история серийного убийцы, который в 80-хх годах был объявлен самым разыскиваемым преступником во Франции, Италии и Швейцарии».



Первый показ в этом году состоится 31 марта.



Билеты можно приобрести онлайн на сайте или в кассах театра: улица Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал».