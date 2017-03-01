Опубликована мартовская афиша псковского драмтеатра
Псковский драмтеатр представляет вашему вниманию мартовскую афишу событий. Погода располагает к прогулкам днем и романтическим вечерам в театре.
В эти выходные 4 и 5 марта на малой сцене зрители увидят премьеру по ранним рассказам Антона Чехова «Позвольте вам выйти вон!». Детская афиша порадует маленьких зрителей от трех лет интерактивным спектаклем «Краденое солнце», который пройдет в креативном пространстве театрального музея, а на большой сцене для детей постарше - яркий и теплый спектакль «Приключения Чиполлино». Авангардная и хулиганская «Золушка», вдохновленная сказкой Евгения Шварца и работами нидерландского художника Пита Мондриана, которую тоже покажут на большой сцене - это отличный повод сходить в театр всей семьей. «Золушка» петербургского режиссера Натальи Лапиной понравится и детям, и взрослым. Показ состоится 11 марта в 12:00.
Еще один спектакль для семейного просмотра на большой сцене в марте - ностальгическая комедия от главного режиссера театра Александра Кладько «Соседи». Лирическую комедию абсурда по рассказам Сергея Довлатова от полюбившегося псковичам режиссера Бориса Бирмана – «Человек, обреченный на счастье» покажут 24 марта. Поклонников музыкальных спектаклей порадует комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Пьера де Бомарше, созданная еще в 18 веке, воплощенная в Псковском театре драмы режиссером Олегом Молитвиным. Постановка для зрителей старше 16-ти лет. Еще один спектакль большой сцены для той же возрастной категории – «Фантазии Фарятьева». Эту пьесу называют жемчужиной драматургии века 20-го. Пронзительная работа об одиночестве, любви и фантазиях от режиссера Олега Куликова, показ которой состоится 25 марта.
В марте на малой сцене будут представлены лучшие постановки репертуара Псковского академического театра. Поклонни
«Роберто Зукко - это реальная история серийного убийцы, который в 80-хх годах был объявлен самым разыскиваемым преступником во Франции, Италии и Швейцарии».
Первый показ в этом году состоится 31 марта.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте или в кассах театра: улица Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал».
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