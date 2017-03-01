Жители области могли обратить внимание при посещении магазинов, кафе, других торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате банковские карты, что рядом с привычными логотипами платежных систем «Visa», «Master Card» появилось русское слово «Мир». Так, о каком «Мире» идет речь?



В 2014 году в Российской Федерации с нуля началось создание Национальной системы платежных карт (НСПК) с учетом особенностей российского финансового рынка. Наличие развитой национальной системы платежных карт – это важный показатель соответствующего уровня развития экономики и финансовой системы страны. Такие системы успешно работают во многих странах мира (Япония, США, Китай, Индия, Белоруссия, Армения).



В рамках НСПК в декабре 2015 года были выпущены первые карты платежной системы «Мир», название и логотип которой были выбраны в результате всероссийского творческого конкурса.



«Сейчас в платежной системе «Мир» уже более 200 банков, из которых 56 банков выпускают карту «Мир», 114 банков полностью подготовили свои устройства для приема и обслуживания национальных карт. Ежедневно по картам «Мир» совершается более 100 тысяч операций», - сообщил управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации С.Н. Савин.



Карта «Мир» - это полноценный платежный инструмент российской разработки, соответствующий всем российским и международным стандартам безопасности, работа которого не зависит от внешних экономических и политических факторов.



В Псковской области более тысячи человек владеют картой «Мир. Держателям российской платежной карты доступен весь платежный функционал – от снятия наличных и оплаты покупок до перевода средств с карты на карту (в том числе на карты других платежных систем).



Для удобства пользования картой в разработке НСПК находятся различные бонусные программы и специальные возможности для держателей карт, ведется постоянная работа над расширением географии присутствия и приема карты. Массовая эмиссия карт «Мир» должна начаться в текущем году, многие крупнейшие банки уже приступили к выпуску национального платежного инструмента.



22 февраля т.г. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, касающийся, в том числе сроков перевода клиентов бюджетной сферы на карты «Мир».



Банк России предлагает при доработке документа ко второму чтению внести ряд поправок, направленных на соблюдение интересов этой категории держателей карт. Переход на карты «Мир» должен происходить поэтапно и комфортно для клиентов бюджетной сферы и пенсионеров. Именно поэтому при доработке законопроекта ко второму чтению планируется установить следующие сроки перехода на карты «Мир»: для новых бюджетников и пенсионеров – с 1 июля 2017 года; для уже действующих бюджетников – до 1 июля 2018 года; для действующих пенсионеров – переход на карты «Мир» будет осуществляться по мере окончания срока текущих карт с предоставлением карты «Мир» взамен карты международных платежных систем. Этот процесс должен завершиться до 1 июля 2020 года. При этом, действующее в настоящее время право граждан о выборе способа получения зарплатных средств и пенсионных выплат сохраняется: если в настоящее время они получали выплаты наличными или на счет в банке, к которому не привязана никакая карта, то они вправе сохранить такой же порядок. Если же сейчас бюджетные выплаты переводятся на карту международной платежной системы, то для этих целей им будет выпущена карта «Мир».