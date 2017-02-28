28 Февраля 2017
Псков
-1 .. +1 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Проект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Пскович о памятнике афганцам: «Идея хорошая, но орёл не нужен»

28 Февраля 2017 - 11:07
Главная → Хроника дня
Недавно мы опубликовали заметку об инициативе установить у Дома офицеров в Пскове «Скалу памяти» – памятник воинам, принимавшим участие в войне в Афганистане.

«Идея хорошая, но орел не нужен, – отреагировал на известие один из читателей на сайте «Псковской правды». – Тогда орла не было. Не нужно смешивать эпохи. Мы помним!»

Напомним, в существующем эскизе композиция представляет собой скалу с орлом на вершине, держащим венок. Под скалой – воин с автоматом. Об идее создания памятника рассказал Шамиль Ахметов, председатель региональной организации ветеранов войны и военной службы. Концепцию еще обсудят с ветеранами и на уровне городских властей.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Лучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтономСостоялась первая репетиция «Позвольте вам выйти вон!»Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»
Весь фото архив

Видео

Роскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театраПсковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытый
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 22 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Проект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50