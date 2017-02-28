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Пенсионный возраст для чиновников поднимут постепенно

28 Февраля 2017 - 10:47
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Мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 63 года.

С 1 января 2017 года изменились правила выхода на пенсию для федеральных государственных гражданских служащих, - сообщили в оотделении ПФР по Псковской области. - Изменения касаются лиц, замещающих государственные должности в Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, должности государственной гражданской и муниципальной службы, то есть чиновников всех уровней. Это, в частности, работники налоговой инспекции, службы занятости населения, управления статистики, управления федерального казначейства, судебного департамента, управления лесного хозяйства и др. 

Требуемый возраст для назначения страховой пенсии по старости для госслужащих будет поэтапно увеличиваться к 2026 году до 65 лет для мужчин и к 2032 году до 63 лет для женщин (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до 60 лет и до 58 лет соответственно). При этом повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно – на 6 месяцев в год.
 

Важно

Повышение возраста для назначения страховой пенсии по старости действует только на период замещения гражданином должностей государственной гражданской службы. После увольнения с госслужбы, при условии достижения пенсионного возраста, можно обращаться за назначением страховой пенсии по старости в порядке, установленном для всех граждан.
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