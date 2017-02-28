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На проекты и реставрацию в Псковской области выделили деньги

28 Февраля 2017 - 12:02
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Более десяти крупных объектов культурного наследия Псковской области вошли в федеральную целевую программу «Культура России». Они получат значительную финансовую поддержку в 2017 году. Как рассказала председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева, среди наиболее крупных проектных работ – проектирование реставрации крепостных укреплений Окольного города. В текущем году приоритет будет отдан участкам крепостной стены от Варлаамовской до Покровской башни (то есть вдоль новой набережной реки Великой), а также до улицы Свердлова.

Второй важный объект – церковь Успения Пресвятой Богородицы с уникальной стенописью в селе Мелетово Псковского района. Кроме того, проектные работы будут выполняться по церкви Козьмы и Дамиана с Примостья и храму Нерукотворного Образа в Пскове на улице Первомайской, 27.

В этом году должны завершиться ремонтно-реставрационных работы в дворянской загородной усадьбе Корвин-Круковских в деревне Полибино Великолукского района и соборе Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского женского монастыря. Будет объявлен новый конкурс на укрепление основания стен монастыря, а также отремонтирована кровля Никольской трапезной церкви обители. Ремонтно-реставрационные работы продолжатся в Пороховых погребах Псковского кремля. В Земляной крепости в Великих Луках завершится первый и начнется второй этап реставрации. Выделены средства и на ремонтно-реставрационные работы в храме Вознесения Господня в деревне Бельское Устье Порховского района, а также на реконструкцию Дома губернатора (Каверинской библиотеки) в Пскове.
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