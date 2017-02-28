Начался судебный процесс над бандой, ограбившей «Почту России»

В Псковском областном суде начался процесс в отношении трех молодых людей. По версии обвинения, в апреле прошлого года вооруженные мужчины ворвались в здание почты и, выстрелив в монитор компьютера, потребовали выдать им деньги - более 170 тысяч рублей. Машину, на которой они скрылись, нашли в лесу. Через неделю их задержали. Сейчас они обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: это «Бандитизм», «Незаконная переделка огнестрельного оружия и его хранение».