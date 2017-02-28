28 Февраля 2017
Псков
-1 .. +1 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Проект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Начался судебный процесс над бандой, ограбившей «Почту России»

28 Февраля 2017 - 11:28
Главная → Хроника дня
В Псковском областном суде начался процесс в отношении трех молодых людей. По версии обвинения, в апреле прошлого года вооруженные мужчины ворвались в здание почты и, выстрелив в монитор компьютера, потребовали выдать им деньги -  более 170 тысяч рублей. Машину, на которой они скрылись, нашли в лесу. Через неделю их задержали. Сейчас они обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: это «Бандитизм», «Незаконная переделка огнестрельного оружия и его хранение».
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Лучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтономСостоялась первая репетиция «Позвольте вам выйти вон!»Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»
Весь фото архив

Видео

Роскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театраПсковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытый
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 22 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Проект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50