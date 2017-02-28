Вышел в свет второй том издания «Герои спорта Псковщины»
28 Февраля 2017 - 10:34Главная → Хроника дня
Автор издания Виктор Немеровский пояснил, что героями книги стали 67 псковских спортсменов, которые внесли свой вклад в развитие спорта на Псковской земле. Среди них - Валерий Иванов, Василий Амелин, Лидия Лунина. Книга вышла ограниченным тиражом, найти ее можно в библиотеках области. Напоминаем, первый том о 50 спортсменах вышел в 2015 году.
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