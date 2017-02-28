28 Февраля 2017
Псков
-1 .. +1 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Проект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Размер пособия на погребение увеличили

28 Февраля 2017 - 09:59
Главная → Хроника дня
С февраля 2017 года его проиндексировали на 5,4%. Теперь размер пособия составляет чуть больше 5,5 тысячи рублей.

Кто имеет право на пособие и что нужно для его получения, выяснила «Псковская правда».

Выплата социального пособия на погребение из средств Пенсионного фонда производится только на умерших пенсионеров, не работавших на день смерти.

Чтобы получить такое пособие, лицо, взявшее на себя организацию похорон, должно обратиться в управление (отделы) ПФР по месту жительства умершего получателя пенсии, но не позднее шести месяцев со дня его смерти.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справку о смерти умершего получателя формы № 33, выданную органами ЗАГС, документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера на день его смерти.

Непосредственная выплата социального пособия на погребение производится через организации почтовой связи на основании выданного специалистами Пенсионного фонда платежного поручения.
 

Важно

Получить консультацию можно по единому телефону горячей линии ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».
 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Лучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтономСостоялась первая репетиция «Позвольте вам выйти вон!»Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»
Весь фото архив

Видео

Роскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театраПсковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытый
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 22 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Проект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50