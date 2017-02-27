Мужской хор Альберта Мишина выступит в псковском БКЗ
2 марта в БКЗ филармонии выступит Мужской хор Альберта Мишина с концертом «Для вас, любимые». Начало концерта в 19:00.
В программе старинные церковные распевы разных стилей, редко исполняемые произведения классиков хоровой музыки и современных композиторов, народные лирические, трудовые и военные песни, старинные романсы, песни Валерия Гаврилина и Александра Морозова, обработки эстрадных песен.
Мужской хор Альберта Мишина (Хор Вологодской филармонии имени Гаврилина) был основан в 2000 году. По утверждению создателей коллектива, сохранение и развитие русской мужской певческой традиции – творческая миссия Хора.
Ежегодно Мужской хор Альберта Мишина дает около 100 концертов. Коллектив выступал на филармонических сценах Северо-Запада, Центрального, Южного и Приволжского округов, Урала и Сибири, в Малом зале Санкт-Петербургс
Хор участвовал в престижных международных фестивалях: VIII фестивале Российского искусства в Каннах, фестивале, посвященном 900-летию содружества православных церквей Кипра и Киевской Руси, фестивале «Рождественская Прага» в Чехии, традиционном фестивале российского искусства «Россия - Италия. Сквозь века» в Риме, в мероприятиях, посвященных 20-летию Каирской оперы в Египте.
Совместно со Сводным хором международного фестиваля «Академия православной музыки» Мужской хор участвовал в премьерном исполнении Литургии древнерусских распевов в Большом зале Санкт-Петербургс
За успешную деятельность по изучению и популяризации православной музыкальной культуры и историко-культур
Билеты: 300-500 рублей. Приобретайте в кассе БКЗ (улица Некрасова, 24) или онлайн на официальном сайте филармонии.
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