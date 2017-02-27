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Мужской хор Альберта Мишина выступит в псковском БКЗ

27 Февраля 2017 - 14:39
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2 марта в БКЗ филармонии выступит Мужской хор Альберта Мишина с концертом «Для вас, любимые». Начало концерта в 19:00.

В программе старинные церковные распевы разных стилей, редко исполняемые произведения классиков хоровой музыки и современных композиторов, народные лирические, трудовые и военные песни, старинные романсы, песни Валерия Гаврилина и Александра Морозова, обработки эстрадных песен.

Мужской хор Альберта Мишина (Хор Вологодской филармонии имени Гаврилина) был основан в 2000 году. По утверждению создателей коллектива, сохранение и развитие русской мужской певческой традиции – творческая миссия Хора.

Ежегодно Мужской хор Альберта Мишина дает около 100 концертов. Коллектив выступал на филармонических сценах Северо-Запада, Центрального, Южного и Приволжского округов, Урала и Сибири, в Малом зале Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, зале церковных соборов Храма Христа Спасителя (Москва). Зарубежные гастроли коллектива проходили в Швеции, Финляндии, Франции, Эстонии, Литве, Словакии, Абхазии, в республике Беларусь.

Хор участвовал в престижных международных фестивалях: VIII фестивале Российского искусства в Каннах, фестивале, посвященном 900-летию содружества православных церквей Кипра и Киевской Руси, фестивале «Рождественская Прага» в Чехии, традиционном фестивале российского искусства «Россия - Италия. Сквозь века» в Риме, в мероприятиях, посвященных 20-летию Каирской оперы в Египте. 

Совместно со Сводным хором международного фестиваля «Академия православной музыки» Мужской хор участвовал в премьерном исполнении Литургии древнерусских распевов в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии (2010), Великом поминовении царственного рода Романовых (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, 2013), песнопений из чина Освящения храма (Санкт-Петербург, Путиловский храм, 2014). В сотрудничестве с кафедрой Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской Консерватории издано 2 CD «Средневековые распевы Русского Севера» (2001), «Певческая традиция-Русского Севера XVII – ХIХ веков» (2010), а также сборник нотных расшифровок древнерусских распевов. 

За успешную деятельность по изучению и популяризации православной музыкальной культуры и историко-культурного наследия региона в 2005 году коллектив удостоен Государственной молодежной премии в области культуры и искусства Вологодской области. 

Билеты: 300-500 рублей. Приобретайте в кассе БКЗ (улица Некрасова, 24) или онлайн на официальном сайте филармонии.

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