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МЧС выпустило инструкцию по сжиганию чучела Масленицы

26 Февраля 2017 - 09:12
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Вот уже на протяжении многих веков каждый год в конце зимы или начале весны к нам приходит всеми любимый праздник – Масленица. Всю масленичную неделю люди пекут блины, ходят друг к другу в гости, веселятся. А в последний день масленичной недели издревле принято сжигать чучело Зимы.

Кульминацией Масленицы и по сей день остается сжигание чучела. Её сжигание символизирует прощание с холодами и наступление весны. В этот день проходят массовые гуляния, но многие граждане самостоятельно устраивают во дворах и на своих приусадебных участках сожжение Масленицы. Однако, необходимо помнить, что открытый огонь таит в себе большую опасность. Поэтому, как бы ни была сильна народная традиция, о правилах пожарной безопасности забывать нельзя!

При сжигании чучела Масленицы помните несколько правил:

- не располагайте чучело вблизи от дома или хозяйственных построек;

- не делайте его слишком большим;

- не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) для поджигания;

- учитывайте направление и силу ветра, при сильном ветре лучше воздержитесь от сжигания Масленицы, так как разлетающиеся искры могут вызвать возгорание построек;

- не оставляйте без присмотра горящее чучело;

- убедитесь, что его остатки хорошо потушены.

Строго соблюдайте требования пожарной безопасности при сжигании чучела, чтобы весёлый народный праздник не превратился в трагедию.

При любых признаках начинающегося пожара необходимо немедленно звонить по телефону «01», «101» или «112».

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