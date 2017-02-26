МЧС выпустило инструкцию по сжиганию чучела Масленицы
Вот уже на протяжении многих веков каждый год в конце зимы или начале весны к нам приходит всеми любимый праздник – Масленица. Всю масленичную неделю люди пекут блины, ходят друг к другу в гости, веселятся. А в последний день масленичной недели издревле принято сжигать чучело Зимы.
Кульминацией Масленицы и по сей день остается сжигание чучела. Её сжигание символизирует прощание с холодами и наступление весны. В этот день проходят массовые гуляния, но многие граждане самостоятельно устраивают во дворах и на своих приусадебных участках сожжение Масленицы. Однако, необходимо помнить, что открытый огонь таит в себе большую опасность. Поэтому, как бы ни была сильна народная традиция, о правилах пожарной безопасности забывать нельзя!
При сжигании чучела Масленицы помните несколько правил:
- не располагайте чучело вблизи от дома или хозяйственных построек;
- не делайте его слишком большим;
- не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) для поджигания;
- учитывайте направление и силу ветра, при сильном ветре лучше воздержитесь от сжигания Масленицы, так как разлетающиеся искры могут вызвать возгорание построек;
- не оставляйте без присмотра горящее чучело;
- убедитесь, что его остатки хорошо потушены.
Строго соблюдайте требования пожарной безопасности при сжигании чучела, чтобы весёлый народный праздник не превратился в трагедию.
При любых признаках начинающегося пожара необходимо немедленно звонить по телефону «01», «101» или «112».
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