В Пскове после трагедии в Твери проверили больницы
В связи с пожаром, произошедшим 24 февраля в здании детской областной клинической больницы города Тверь управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей расположенных на территории Псковской области проводится ряд превентивных мероприятий направленных на недопущение пожаров на вышеуказанных объектах.
На сегодняшний день на 18 объектах здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей проведены профилактические противопожарные обследования, в ходе которых проведены внеплановые противопожарные инструктажи с персоналом объектов, осмотрены пути эвакуации и эвакуационные выходы, проверено знание действий персонала на случай возникновения пожара.
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