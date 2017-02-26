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«Гуляй, Масленица!» отправит псковские автобусы в объезд

26 Февраля 2017 - 08:51
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Опубликована схема движения общественного транспорта на 26 февраля в связи с проведением Масленицы
26 февраля в центре Пскова развернется большой праздник «Гуляй, Масленица!». Городской культурный центр при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Управления культуры администрации Пскова представит несколько площадок для всенародных проводов зимы.

В связи с этим в период с 07.00 до 19.00 закрывается движение общественного транспорта по Октябрьскому пр-ту от ул. Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, ул. Советской от ул. Детской до пл. Ленина.

Автобусы маршрутов №№ 4, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, пл. Ленина с поворотом на Запсковье, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – С Рижского пр-та по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал.

Автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду с поворотом на ул. Кузнецкую, далее по ул. Инженерной, Алтаева, Архив, ул. Труда с выездом на ул.Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует до пл. Победы (с разворотом), Дамбу, ул. М. Горького, Рижскому пр-ту до пл. Ленина с разворотом;

Автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 1 в период с 07.00 до 19.00 следуют со Снятной горы, ул. Ижорского батальона, ул. Леона Поземского с поворотом у ц. Косьмы и Домиана на ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками;

На время проведения праздника вводятся дополнительные рейсы по маршруту №1 Снятная Гора- площадь Ленина - Снятная гора. Автобусы следуют со Снятной горы, ул. Ижорского батальона, ул. Леона Поземского до площади Ленина (с разворотом).

На маршруте задействуется 2(два) автобуса.

Автобусы маршрутов № № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул.Я. Райниса;

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) следующие ч/р пл. Ленина- следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, пл. Победы на Автовокзал в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрутов №№ 7, 18, 22, 25, 30, 114, 121, 127, 142 – следуют без изменения схемы движения.

Автобусы маршрутов №№: 25 и 30 работают по расписанию рабочего дня/
Комментарии: 3
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Комментарии

Анонимный
26 Февраля 2017 - 11:51
Пасиб!
Анонимный
26 Февраля 2017 - 11:52
С маленицей вас, псковичи!!!)
Серега
26 Февраля 2017 - 11:57
Прощаю всех и вы простите меня!
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