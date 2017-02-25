В деревне Орша отопительные приборы проверили на безопасность
24 февраля специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведен профилактический рейд в жилом секторе д. Орша, Сельского поселения «Вехнянская волость». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.
В ходе рейда были проведены подворовые обходы 11 жилых домов, распространено 22 листовки профилактического характера «Берегите свой дом от пожара», «Телефон вызова пожарной охраны». С жителями домов проведены профилактические беседы «Как правильно использовать отопительные и электронагревательные приборы» особенно в условиях низких температур, и напомнили правила предосторожности при их использовании. В домах специалистами были проведены осмотры отопительных приборов и электропроводки, жители домов проинструктированы по мерам пожарной безопасности.
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