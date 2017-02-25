25 Февраля 2017
Псков
-1 .. -3 °C
Великие Луки
0 .. +2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Проект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

В деревне Орша отопительные приборы проверили на безопасность

25 Февраля 2017 - 10:10
Главная → Хроника дня

24 февраля специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведен профилактический рейд в жилом секторе д. Орша, Сельского поселения «Вехнянская волость». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В ходе рейда были проведены подворовые обходы 11 жилых домов, распространено 22 листовки профилактического характера «Берегите свой дом от пожара», «Телефон вызова пожарной охраны». С жителями домов проведены профилактические беседы «Как правильно использовать отопительные и электронагревательные приборы» особенно в условиях низких температур, и напомнили правила предосторожности при их использовании. В домах специалистами были проведены осмотры отопительных приборов и электропроводки, жители домов проинструктированы по мерам пожарной безопасности.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Лучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтономСостоялась первая репетиция «Позвольте вам выйти вон!»Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 22 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Проект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50