В деревне Орша отопительные приборы проверили на безопасность

24 февраля специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведен профилактический рейд в жилом секторе д. Орша, Сельского поселения «Вехнянская волость». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В ходе рейда были проведены подворовые обходы 11 жилых домов, распространено 22 листовки профилактического характера «Берегите свой дом от пожара», «Телефон вызова пожарной охраны». С жителями домов проведены профилактические беседы «Как правильно использовать отопительные и электронагревательные приборы» особенно в условиях низких температур, и напомнили правила предосторожности при их использовании. В домах специалистами были проведены осмотры отопительных приборов и электропроводки, жители домов проинструктированы по мерам пожарной безопасности.