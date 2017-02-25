Псковские артисты покорили Архангельск
Псковские артисты покорили публику и жюри VII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим», который проходил в Архангельске. В общей сложности в творческом состязании приняли участие свыше четырехсот певцов и танцоров из 22 городов России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Псков представили артисты народного коллектива театра танца «Русские узоры» (руководитель - Ирина Казимир), певцы - Елизавета Ковтун, Елизавета Степанова, Джехан Илева, музыкант, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков, представители молодежи. Руководитель программы - Светлана Васильева.
Как рассказал начальник Управления культуры Администрации Пскова Юрий Мартынов, конкурсная программа фестиваля продолжалась три дня и завершилась сегодня, 23 февраля, большим гала-концертом, на котором ансамбль «Русские узоры» исполнил два номера, Константин Абабков и Елизавета Ковтун спели песню «Я любила сокола».
«Обаяние и энергетика, талант и задор псковичей покорили архангелогородскую публику и конкурсное жюри. Наши артисты завоевали с десяток наград, пять из которых - дипломы лауреатов. Псковские артисты сорвали овации, их долгое время не хотели отпускать со сцены», - отметил Юрий Мартынов.
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