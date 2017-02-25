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За минуты до беды. В Плюссе из-под поезда вытащили легковушку

24 Февраля 2017 - 22:30
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24 февраля в районе 21.00 на железнодорожной станции «Плюсса» произошло ЧП. Как сообщил редакции очевидец, автомобиль «Нива Шевроле» с прицепом съехал с перрона на ж/д путь вместе прицепом.

- Он завалился правым боком. За рулем был мужик в очках, лет 70-ти. Мы рванули к нему на помощь. Поезд прибывал буквально через 20 минут. Все в шоке. Начали с прицепа. Вытаскивали долго. Замок крепления был с секретом. Отцепили и вытащили, - сообщил редакции очевидец. – Сюда тут же подоспели ребята из полиции, ГИБДД и начальник пожарно-спасательной части. Последний связался с дежурным по станции и заставил подтвердить, что путь переведен на другую полосу и угрозы для трагедии нет. Он же взял на себя руководство спасательной операцией.

Как стало известно «Псковской правде» в региональном МЧС, автомобиль вытаскивали с помощью местного эвакуатора. В результате ЧП ни автомобиль, ни водитель не пострадали. Все службы среагировали своевременно и оперативно.

Виновника ждут крупные штрафные санкции за создание аварийной ситуации на ж/д.

Подробности произошедшего будут известны в ближайшее время. 
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