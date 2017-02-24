Пскович, покупая запчасти, лишился денег

Еще один случай мошенничества

УМВД России по городу Пскову расследует уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба полиции.

По версии следствия, потерпевший хотел приобрести автозапчасти по объявлению на одном из популярных интернет-сайтов. Однако, злоумышленник под видом продавца попросил перевести денежные средства в качестве предоплаты, что доверчивый пскович и сделал.

В итоге мужчина лишился 26 000 рублей. В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление лица, подозреваемого в совершении данного преступления.

Полиция Псковской области обращает внимание граждан: