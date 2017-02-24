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Пскович, покупая запчасти, лишился денег
24 Февраля 2017 - 11:45Главная → Хроника дня
Еще один случай мошенничества
УМВД России по городу Пскову расследует уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба полиции.
По версии следствия, потерпевший хотел приобрести автозапчасти по объявлению на одном из популярных интернет-сайтов. Однако, злоумышленник под видом продавца попросил перевести денежные средства в качестве предоплаты, что доверчивый пскович и сделал.
В итоге мужчина лишился 26 000 рублей. В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление лица, подозреваемого в совершении данного преступления.
Полиция Псковской области обращает внимание граждан:
- будьте предельно внимательны при совершении банковских операций.
- никогда ни под каким предлогом не сообщайте кому бы то ни было паролей, кодов доступа и прочей личной информации.
- При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию.
- при покупке или продаже избегайте предоплаты. Если же предоплата является необходимым условием сделки, она не должна быть слишком большой
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