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За сутки зарегистрировали 17 преступлений
24 Февраля 2017 - 11:40Главная → Хроника дня
Сводка происшествий за 23 февраля
В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 17 преступлений, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области. Среди них 6 краж чужого имущества.
Всего установлено 15 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 4 из них ранее судимы, 11 не работают и не имеют постоянного источника дохода.
Сотрудниками ГИБДД задержано 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 420 нарушений Правил дорожного движения.
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