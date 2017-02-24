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За сутки зарегистрировали 17 преступлений

24 Февраля 2017 - 11:40
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Сводка происшествий за 23 февраля
В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 17 преступлений, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области. Среди них 6 краж чужого имущества.

Всего установлено 15 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 4 из них ранее судимы, 11 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Сотрудниками ГИБДД задержано 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 420 нарушений Правил дорожного движения.

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