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Сегодня обещают небольшой мороз

24 Февраля 2017 - 09:00
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Прогноз погоды на 24 февраля.
Сегодня, 24 февраля, синоптики обещают мороз до - 4 градусов. Как предупреждают медики, на большей части Европейской территории сохраняется гипоксический тип погоды, который негативно отразится на самочувствии всех, особенно метеозависимых людях. Возможно обострение хронических заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. Даже у вполне здоровых людей может отмечаться подавленность, снижение работоспособности. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями не исключены мигрени, головные боли, боли в области сердца, сосудистые кризы, нарушение сна. Порывистый ветер может спровоцировать ухудшение состояние у людей с психо-эмоциональными нарушениями.
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