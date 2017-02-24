Сегодня и завтра псковский музей приглашает на сборные экскурсии

К осмотру предлагают три экспозиции.

24 и 25 февраля Псковский музей-заповедник приглашает на сборные экскурсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В эти дни в 14:00 состоится сборная экскурсия по Поганкиным палатам (улица Некрасова, 7). Стоимость посещения: 100 рублей с человека, входные билеты оплачиваются дополнительно. Дополнительная информация по телефону: 66-33-11

Также в пятницу и субботу в 12:00 и 14:30 пройдут сборные обзорные экскурсии (осмотр трех экспозиций) в Фондохранилище (Комсомольский переулок, 6). Стоимость посещения: 450 рублей с человека. Запись по телефону: 72-70-97