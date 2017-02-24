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Сегодня и завтра псковский музей приглашает на сборные экскурсии
24 Февраля 2017 - 08:50Главная → Хроника дня
К осмотру предлагают три экспозиции.
24 и 25 февраля Псковский музей-заповедник приглашает на сборные экскурсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.
В эти дни в 14:00 состоится сборная экскурсия по Поганкиным палатам (улица Некрасова, 7). Стоимость посещения: 100 рублей с человека, входные билеты оплачиваются дополнительно. Дополнительная информация по телефону: 66-33-11
Также в пятницу и субботу в 12:00 и 14:30 пройдут сборные обзорные экскурсии (осмотр трех экспозиций) в Фондохранилище (Комсомольский переулок, 6). Стоимость посещения: 450 рублей с человека. Запись по телефону: 72-70-97
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