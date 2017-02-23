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Как провести выходной день?

23 Февраля 2017 - 08:54
Главная → Хроника дня
ПРАЗДНИК
Городской культурный центр (Псков, пл. Победы, 1, тел. (8112) 66-26-40)
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Начало в 16.00
 
Дом Офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанова, (8112) 74‑74-27, ( 8112) 74‑78-48
Торжественное собрание и концерт воинов Псковского гарнизона
 
ЭКСКУРСИЯ
Псковский музей-заповедник (г. Псков, ул. Некрасова, тел. 7 8112 66‑25-17, 7 8112 66‑44-95).
Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (6+)
Начало в 13.00
 
ПРИГЛАШЕНИЕ
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).
 
Спектакль «Солдатики» (по пьесе Владимира Жеребцова «Чморик», 16+). Советский еще Союз в последние его годы, когда старое уже разваливается, а новое еще не родилось, когда в прежние идеалы уже никто не верит, а новые еще не видны, когда Виктор Цой уже известен, но еще жив... Какая-то в/ч №**** в степи под Байконуром, и даже не сама воинская часть, а подсобное хозяйство, где худшая, неспособная к строевой службе часть личного состава, под руководством сержанта Хрустяшина (по прозвищу Хруст), должна выращивать свиней для остального личного состава, причем преимущественно офицерского звания. Комедия, да и только!
Но в том-то и дело, что эти простые ребята — Хруст и его напарник Андрей Новиков, получивший прозвание Скрипач, — оказываются перед совсем нешуточным выбором, который, по сути, в той или иной форме встает и перед каждым из нас. В конце концов, наше будущее будет таким, какими будем мы....
Продолжительность спектакля 2 часа с антрактом.
Начало в 18.00
 
Псковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).
Гала-концерт трёх басов (6+) - послесловие Третьего Всемирного Шаляпинского фестиваля басов, торжественное открытие которого ознаменовалось концертом «Парад лучших басов современности» в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.
В проекте принимают участие Дмитрий Агеев- засл.арт.Украины, Национальная опера (Киев), Отар Кунчулиа- ГАБТ России, МТ «Новая опера» им.Е.Колобова, Тбилисский государственный театр оперы и балета им.З.Палиашвили, Андрей Фетисов - МТ «Новая опера» им.Е.Колобова. Гаянэ Апетьян - концертмейстер ГАБТ России.
Начало в 17.00
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