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До плюс 4 градусов прогреется воздух в Псковской области
23 Февраля 2017 - 08:51Главная → Хроника дня
23 февраля на территории региона ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Ветер юго-западных направлений 5-10 м/секунду. Температура по области: ночью -1…-6, днем -1…+4.
Атмосферное давление низкое.
Опасных метеорологических и неблагоприятных явлений не прогнозируется.
Ветер юго-западных направлений 5-10 м/секунду. Температура по области: ночью -1…-6, днем -1…+4.
Атмосферное давление низкое.
Опасных метеорологических и неблагоприятных явлений не прогнозируется.
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