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В России отмечают День защитника Отечества

23 Февраля 2017 - 08:48
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23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. В Пскове в честь праздника проводится парад войск псковского гарнизона в микрорайоне Кресты у монумента в честь первых побед Красной Армии.

В торжестве по традиции участвуют ветераны Великой Отечественной войны, командование и воины псковского гарнизона, представители властей города и области, воспитанники центра «Патриот».

Напомним, что День защитника Отечества – один из отмечаемых в России дней воинской славы.  Он был установлен Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.

Памятная дата связана с первыми победами отрядов Красной гвардии над регулярными войсками кайзеровской Германии, которые были одержаны  23 февраля 1918 года под Псковом и Нарвой.
В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества.
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