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7 идей для псковичей: Как провести праздничные выходные «по-мужски»
Информационный туристский центр Псковской области поздравляет с наступающим Днем защитника Отечества и представляет вашему вниманию гид о том, как провести длинные праздничные выходные «по-мужски».
1. Сыграть с другом в «танчики» на Киберфестивале
Любителей World of Tanks и DOTA 2 приглашают на Киберфестиваль поиграть на приставках PlayStation 4 и X-box One. Мероприятие пройдет 25 февраля в спортивно-развле
В рамках фестиваля также пройдут соревнования среди профессиональных спортсменов компьютерного спорта из Псковской, Московской, Ленинградской и Новгородской областей в популярных игровых дисциплинах: CS:GO, DOTA 2, FIFA 17, Hearthstone, League of Legends, World of tanks и Dance Central. Общий призовой фонд составит более 50 тысяч рублей.
Кроме того, на киберфестивале будет организована выставка оружия Первой и Второй мировой войны из фондов военно-историчес
2. Освоить кузнечное ремесло
Исторически за жителями Псковской области закрепилось характеристика «скобарь». Возникновения такого прозвища связывают со словом «скоба», железным предметом, как результатом кузнечного ремесла. И действительно, псковские кузницы в средневековье были на вес золота.
Отдать дань предкам и попробовать себя в это непростом, но очень «мужском» деле можно в историко-этногра
Именно сюда съезжаются многочисленные гости города и туристы, чтобы попробовать себя в качестве мастера кузнечных дел. Сейчас на территории комплекса функционируют 2 кузницы, в одной из которых воссоздана атмосфера прошлого и работают старинные меха XIX века, а во второй проходят различные мастер-классы. Записаться на экскурсию можно в Псковском музее-заповедник
3. Покорить горнолыжный склон Мальской долины
Экстремальные виды спорта – излюбленное времяпрепровожде
4. Поддержать псковских спортсменов на международном турнире по боксу
С 23 по 25 февраля в поселке Локня будет проходить Международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Матросова.
В соревнованиях примут участие спортсмены регионов России, Республики Беларусь, Эстонии и Латвии. Псковскую область на турнире представят команды Пскова, Великих Лук, Локни, Дно, Пустошки и Дедовичей.
5. Отправиться на рыбалку
Рыбалка считается традиционным «мужским» видом отдыха. Псковская область идеально походит для этого занятия, ведь территория региона насчитывает более 3 500 озер. Среди рыбных мест можем посоветовать две деревни в Псковском районе – Балсово и Мешоколь.
6. Культурно обогатиться
Театрально-конце
В этот же день Псковский академический театр драмы имени А.С.Пушкина покажет спектакль «Солдатики». Постановка стала лауреатом премии Администрации Псковской области в сфере театрального искусства за 2015 год. «Солдатики» – спектакль о молодых ребятах, почти детях, которые в армии становятся свидетелями двух жизней – реальной и жестокой, и вымышленной, которая царит на близлежащем космодроме. Кто их этих мальчишек не мечтал быть космонавтом, не хотел строить ракеты и выходить в открытый космос?
7. Наесться блинов на Масленицу
Ну и конечно, каждому мужчине необходимо хорошенько подкрепиться для свершения всех вышеперечисленны
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