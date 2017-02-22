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7 идей для псковичей: Как провести праздничные выходные «по-мужски»

22 Февраля 2017 - 15:59
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Информационный туристский центр Псковской области поздравляет с наступающим Днем защитника Отечества и представляет вашему вниманию гид о том, как провести длинные праздничные выходные «по-мужски».

1. Сыграть с другом в «танчики» на Киберфестивале

Любителей World of Tanks и DOTA 2 приглашают на Киберфестиваль поиграть на приставках PlayStation 4 и X-box One. Мероприятие пройдет 25 февраля в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2).

В рамках фестиваля также пройдут соревнования среди профессиональных спортсменов компьютерного спорта из Псковской, Московской, Ленинградской и Новгородской областей в популярных игровых дисциплинах: CS:GO, DOTA 2, FIFA 17, Hearthstone, League of Legends, World of tanks и Dance Central. Общий призовой фонд составит более 50 тысяч рублей.

Кроме того, на киберфестивале будет организована выставка оружия Первой и Второй мировой войны из фондов военно-исторического музея города Острова, а также экспозиция современной военной техники, знакомство с которой проведут специалисты 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

2. Освоить кузнечное ремесло

Исторически за жителями Псковской области закрепилось характеристика «скобарь». Возникновения такого прозвища связывают со словом «скоба», железным предметом, как результатом кузнечного ремесла. И действительно, псковские кузницы в средневековье были на вес золота.


Отдать дань предкам и попробовать себя в это непростом, но очень «мужском» деле можно в историко-этнографическом центре «Кузнечный двор». Когда-то на этом месте находилась кузнечная слобода, а сегодня псковские мастера возрождают славу древней кузнечной столицы

Именно сюда съезжаются многочисленные гости города и туристы, чтобы попробовать себя в качестве мастера кузнечных дел. Сейчас на территории комплекса функционируют 2 кузницы, в одной из которых воссоздана атмосфера прошлого и работают старинные меха XIX века, а во второй проходят различные мастер-классы. Записаться на экскурсию можно в Псковском музее-заповеднике.

3. Покорить горнолыжный склон Мальской долины


Экстремальные виды спорта – излюбленное времяпрепровождение мужчин. За острыми ощущениями отправляйтесь на склон Мальской долины. Его протяженность составляет до 250 метров. Территория долины оснащена спусками разного уровня сложности с перепадом высот до 67 м.

4. Поддержать псковских спортсменов на международном турнире по боксу

С 23 по 25 февраля в поселке Локня будет проходить Международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Матросова.


В соревнованиях примут участие спортсмены регионов России, Республики Беларусь, Эстонии и Латвии. Псковскую область на турнире представят команды Пскова, Великих Лук, Локни, Дно, Пустошки и Дедовичей.

5. Отправиться на рыбалку


Рыбалка считается традиционным «мужским» видом отдыха. Псковская область идеально походит для этого занятия, ведь территория региона насчитывает более 3 500 озер. Среди рыбных мест можем посоветовать две деревни в Псковском районе – Балсово и Мешоколь.

6. Культурно обогатиться

Театрально-концертная дирекция Псковской области подготовила специальную афишу ко Дню защитника Отечества. 23 февраля в БКЗ филармонии состоится уникальный гала-концерт трех басов в рамках III Всемирного Шаляпинского фестиваля. В концерте примут участие выдающиеся голоса нашего времени, звезды лучших оперных театров мира – Дмитрий Агеев, Отар Кунчулиа, Андрей Фетисов, Гаянэ Апетьян.

В этот же день Псковский академический театр драмы имени А.С.Пушкина покажет спектакль «Солдатики». Постановка стала лауреатом премии Администрации Псковской области в сфере театрального искусства за 2015 год. «Солдатики» – спектакль о молодых ребятах, почти детях, которые в армии становятся свидетелями двух жизней – реальной и жестокой, и вымышленной, которая царит на близлежащем космодроме. Кто их этих мальчишек не мечтал быть космонавтом, не хотел строить ракеты и выходить в открытый космос?

7. Наесться блинов на Масленицу

Ну и конечно, каждому мужчине необходимо хорошенько подкрепиться для свершения всех вышеперечисленных подвигов. Волею судьбы в этом году «мужской» праздник совпал с проводами зимы – Масленицы. Главными атрибутами праздника всегда были чучело Масленицы, забавы и блины. Наесться блинами у тещи или на народных гуляниях, которые пройдут в области – решать вам, дорогие мужчины. С праздником!

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