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Делегация из Пскова побывала на окружном семинаре по ГТО

22 Февраля 2017 - 13:02
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20 и 21 февраля представители 11 регионов Северо-Западного федерального округа приняли участие в семинаре-совещании по актуальным вопросам и проблемам реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Местом проведения семинара стал г. Санкт-Петербург. От Псковской области в семинаре-совещании приняли участие 5 человек.

С приветственным словом перед участниками выступила Кузьминская С. В., заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации г. Санкт-Петербурга.

На пленарном заседании основной доклад на тему «Об итогах реализации комплекса ГТО в 2014-2016 годах в России» сделал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (федеральный оператор ВФСК  ГТО) Александр Карпов.

Затем каждый участник мог выбрать для себя работу в одной из секций:

1. Автоматизированная информационная система ГТО.
2. Маркетинг в рамках внедрения и реализации комплекса ГТО.
3. Взаимодействие со СМИ в реализации комплекса ГТО.

Во второй день семинара прошло был организован «круглый» стол, на котором участники смогли обсудить актуальные вопросы и поделиться опытом своей работы.
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