Делегация из Пскова побывала на окружном семинаре по ГТО

20 и 21 февраля представители 11 регионов Северо-Западного федерального округа приняли участие в семинаре-совещании по актуальным вопросам и проблемам реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Местом проведения семинара стал г. Санкт-Петербург. От Псковской области в семинаре-совещании приняли участие 5 человек.



С приветственным словом перед участниками выступила Кузьминская С. В., заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации г. Санкт-Петербурга.



На пленарном заседании основной доклад на тему «Об итогах реализации комплекса ГТО в 2014-2016 годах в России» сделал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (федеральный оператор ВФСК ГТО) Александр Карпов.



Затем каждый участник мог выбрать для себя работу в одной из секций:



1. Автоматизированная информационная система ГТО.

2. Маркетинг в рамках внедрения и реализации комплекса ГТО.

3. Взаимодействие со СМИ в реализации комплекса ГТО.



Во второй день семинара прошло был организован «круглый» стол, на котором участники смогли обсудить актуальные вопросы и поделиться опытом своей работы.