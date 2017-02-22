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Ивар Калныньш приедет в Псков
11 марта в БКЗ филармонии состоится спектакль с его участием «Ежик в тумане». Это первый за долгое время приезд Ивара в Псковскую область.
Ивар Эдмундович Калныньш родился 1 августа 1948 года в Риге в многодетной семье.
Отец работал автомехаником, мама вела домашнее хозяйство. Родители хотели, чтобы сын выбрал надежную мужскую профессию, и с 14-ти лет Ивар начал совмещать учебу с работой. Освоил слесарное дело, потом ремонт вычислительной техники.
В юности Калныньш играл в нескольких рок-группах. По окончании школы он решил поступать в консерваторию и был принят на театральный факультет Латвийской консерватории имени Витола. Уже с первого курса его стали приглашать в кино. Ивар Калныньш снялся в спортивной драме «Право на прыжок», мелодраме «Илга-Иволга», детском фильме «Верный друг Санчо».
В 1974 году окончил учебу в консерватории и устроился в Художественный академический театр имени Яна Райниса.
Дорогу к славе Калныньшу открыла Вия Артмане, предложив съемки в фильме «Театр» по роману Сомерсета Моэма. Картина вышла на экраны в 1978 году. Роль Тома Феннела, юного любовника стареющей примадонны, в один миг сделала Ивара Калныньша знаменитым на всю страну.
Ивар Калныньш также известен российскому зрителю по фильмам «Зимняя вишня», «ТАСС уполномочен заявить», «Не стреляйте в белых лебедей», «Яблоко в реке» и многим другим.
В настоящее время на родине, в Латвии, Ивар Калныньш играет в двух рижских театрах - Малом и Новом.
В спектакле «Ежик в тумане» помимо Калныньша заняты еще два латвийских актера - Арнис Лицитис и Мартиньш Вилсон. Впервые эти артисты объединились на театральной сцене. Отметим, что идея создания спектакля принадлежит Ивару Калныньшу. Эта веселая музыкальная постановка создана по рассказам выд
Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе БКЗ или онлайн на официальном сайте филармонии.
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