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Игры, танцы и угощения ждут самых маленьких гостей в Областном театре кукол

21 Февраля 2017 - 11:18
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С 24 по 26 февраля в Псковском театре кукол будет проходить традиционное празднование Масленицы. Задорные танцы, шутки, игры, потешки и сладкие угощения ждут всех гостей. А главным героем народных гуляний станет Петрушка.


Сразу после праздника на сцене театра состоится премьера спектакля «Царевна-лягушка», созданная на основе одноименной русской народной сказки. Любимая история о чудесных приключениях царского сына и Василисы Прекрасной, которую заколдовал Кощей Бессмертный. 

В новом спектакле, как и заведено в русской народной сказке, все получают по заслугам: доброму люду – счастье и успех, злодеям – справедливое наказание.


А в фойе театра будет расположена выставка работ, выполненных в традиционной технике русского лубка и лоскутной мозаики. Работы созданы студентами Псковского политехнического колледжа.

Продолжительность спектакля 40 минут. Мероприятия рекомендованы для зрителей старше 3 лет. Купить билет можно в кассе театра кукол или на сайте онлайн.

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