Игры, танцы и угощения ждут самых маленьких гостей в Областном театре кукол

С 24 по 26 февраля в Псковском театре кукол будет проходить традиционное празднование Масленицы. Задорные танцы, шутки, игры, потешки и сладкие угощения ждут всех гостей. А главным героем народных гуляний станет Петрушка.



Сразу после праздника на сцене театра состоится премьера спектакля «Царевна-лягушка », созданная на основе одноименной русской народной сказки. Любимая история о чудесных приключениях царского сына и Василисы Прекрасной, которую заколдовал Кощей Бессмертный.



В новом спектакле, как и заведено в русской народной сказке, все получают по заслугам: доброму люду – счастье и успех, злодеям – справедливое наказание.



А в фойе театра будет расположена выставка работ, выполненных в традиционной технике русского лубка и лоскутной мозаики. Работы созданы студентами Псковского политехнического колледжа.

Продолжительност ь спектакля 40 минут. Мероприятия рекомендованы для зрителей старше 3 лет. Купить билет можно в кассе театра кукол или на сайте онлайн.