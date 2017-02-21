Игры, танцы и угощения ждут самых маленьких гостей в Областном театре кукол
С 24 по 26 февраля в Псковском театре кукол будет проходить традиционное празднование Масленицы. Задорные танцы, шутки, игры, потешки и сладкие угощения ждут всех гостей. А главным героем народных гуляний станет Петрушка.
Сразу после праздника на сцене театра состоится премьера спектакля «Царевна-лягушка
В новом спектакле, как и заведено в русской народной сказке, все получают по заслугам: доброму люду – счастье и успех, злодеям – справедливое наказание.
А в фойе театра будет расположена выставка работ, выполненных в традиционной технике русского лубка и лоскутной мозаики. Работы созданы студентами Псковского политехнического колледжа.
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