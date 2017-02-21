О премьере спектакля «Позвольте вам выйти вон!» сообщили псковичам
4 и 5 марта на малой сцене драмтеатра премьера спектакля «Позвольте вам выйти вон!». Постановка создана по ранним произведениям Антона Павловича Чехова «Брак по расчету», «Свадьба с генералом», «Предложение» и «Свадьба».
Режиссер постановки – художественный руководитель театра Александр Кладько. Спектакль объединяет ранние произведения Чехова, когда он еще формировал свой творческий почерк и писал под псевдонимом Антоша Чехонте. Чеховские комедии-шутки хорошо прижились на театральной сцене, востребованы и любимы зрителями во все времена.
Постановка предназначена для аудитории старше 12-ти лет. Художник спектакля – Заслуженный художник РФ Александр Григорьевич Стройло.
В спектакле занят блестящий актерский состав - народный артист РФ Юрий Новохижин, народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, Ксения Хромова, Максим Плеханов, Екатерина Миронова, Анна Шуваева, Андрей Атабаев, Денис Кугай.
Билеты уже поступили в продажу. Напоминаем, что это малая сцена, поэтому мест не так много. Поторопитесь!
Приобрести билеты можно в кассах театра на улице Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал», а также на официальном сайте организатора онлайн.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Историю Печерского монастыря покажут в новом музее12:01
- В 2017 Россельхозбанк продолжит увеличивать объемы поддержки малого бизнеса11:54
- Молодые повара посоревнуются за путевку в Якутию11:44
- Игры, танцы и угощения ждут самых маленьких гостей в Областном театре кукол11:18
- О премьере спектакля «Позвольте вам выйти вон!» сообщили псковичам11:15
- Псковские борцы сразились за право представлять область в Калининграде и Воркуте11:11
- Мирожский монастырь – приоритет для включения в Список ЮНЕСКО11:08
- Два новых пригородных маршрута откроются в Псковской области11:07
- Французских школьников посвятили в скобари10:59
- Новый проект приказа о нормативах ОДН обсудят в Пскове 22 февраля10:35
- Субсидии на жилье, сертификаты и квартиры получат молодые семьи, ветераны, инвалиды и сироты10:13
- Погибшим в Афганистане установят «Скалу памяти»09:49
- Третий том книги «Солдаты Победы» посвятили Великим Лукам09:22
- Коллективы филармонии и театра подготовили для псковичей особую афишу20.02, 13:52
- Псковичи выбрали эмблему для перинатального центра20.02, 11:24
- Острович снял с карты знакомого 40 тысяч рублей20.02, 10:48
- Великолучанина обманули в интернете при покупке кроссовок20.02, 10:38
- Премьера фильма Алексея Денисова «Александр Невский. Между Востоком и Западом» состоится 20 февраля19.02, 19:13
- Псковские абитуриенты могут претендовать на одно из 50 мест в Академии Следственного комитета19.02, 11:05
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз19.02, 10:38
Лидеры обсуждений
- Оплата за проезд в автобусах станет электронной (ВИДЕО)
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- Олег Брячак пропал
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна
- Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году
- Псковичам ответят на вопросы по онкологии
- Алина Герман: Людям, которые приносят мне кофе, не нужно высшее образование (ЭКСКЛЮЗИВ)
- Шоковые квитанции. Вице-губернатор Кузнецов объяснил, как будем платить за январь