О премьере спектакля «Позвольте вам выйти вон!» сообщили псковичам

4 и 5 марта на малой сцене драмтеатра премьера спектакля «Позвольте вам выйти вон!». Постановка создана по ранним произведениям Антона Павловича Чехова «Брак по расчету», «Свадьба с генералом», «Предложение» и «Свадьба».

Режиссер постановки – художественный руководитель театра Александр Кладько. Спектакль объединяет ранние произведения Чехова, когда он еще формировал свой творческий почерк и писал под псевдонимом Антоша Чехонте. Чеховские комедии-шутки хорошо прижились на театральной сцене, востребованы и любимы зрителями во все времена.

Постановка предназначена для аудитории старше 12-ти лет. Художник спектакля – Заслуженный художник РФ Александр Григорьевич Стройло.

В спектакле занят блестящий актерский состав - народный артист РФ Юрий Новохижин, народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, Ксения Хромова, Максим Плеханов, Екатерина Миронова, Анна Шуваева, Андрей Атабаев, Денис Кугай.

Билеты уже поступили в продажу. Напоминаем, что это малая сцена, поэтому мест не так много. Поторопитесь!

Приобрести билеты можно в кассах театра на улице Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал», а также на официальном сайте организатора онлайн.