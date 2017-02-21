21 Февраля 2017
Псков
-1 .. +1 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир

О премьере спектакля «Позвольте вам выйти вон!» сообщили псковичам

21 Февраля 2017 - 11:15
Главная → Хроника дня

4 и 5 марта на малой сцене драмтеатра премьера спектакля «Позвольте вам выйти вон!». Постановка создана по ранним произведениям Антона Павловича Чехова «Брак по расчету», «Свадьба с генералом», «Предложение» и «Свадьба».

Режиссер постановки – художественный руководитель театра Александр Кладько. Спектакль объединяет ранние произведения Чехова, когда он еще формировал свой творческий почерк и писал под псевдонимом Антоша Чехонте. Чеховские комедии-шутки хорошо прижились на театральной сцене, востребованы и любимы зрителями во все времена.

Постановка предназначена для аудитории старше 12-ти лет. Художник спектакля – Заслуженный художник РФ Александр Григорьевич Стройло.

В спектакле занят блестящий актерский состав - народный артист РФ Юрий Новохижин, народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, Ксения Хромова, Максим Плеханов, Екатерина Миронова, Анна Шуваева, Андрей Атабаев, Денис Кугай.

Билеты уже поступили в продажу. Напоминаем, что это малая сцена, поэтому мест не так много. Поторопитесь!

Приобрести билеты можно в кассах театра на улице Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал», а также на официальном сайте организатора онлайн.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»Церемония вручения премии «Народное признание»До начала церемонии вручения премии «Народное признание»
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 22 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50