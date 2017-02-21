Два новых пригородных маршрута откроются в Псковской области

«Псковпассажиравтотранс» сообщил о закрытии с 4 марта движение автобусов по маршруту № 18 «Родина – пл. Ленина – Писковичи».



Вместо него с 4 марта открывается движение автобусов по двум новым маршрутам пригородного сообщения:



1. № 112 «д. Родина – пл. Ленина – Политехнический колледж»;



2. № 118 «д. Писковичи – пл. Ленина – ул. Рокоссовского».



Стоимость проезда и месячные проездные билеты сохраняются как на маршрутах городского сообщения по Пскову.