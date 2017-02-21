Новый проект приказа о нормативах ОДН обсудят в Пскове 22 февраля

22 февраля в администрации области состоится заседание общественного Совета Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, основной вопрос повестки дня - общественное обсуждение проекта приказа комитета «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Напомним, с января этого года в регионе был применен новый аналоговый метод расчета платы за ОДН, что привело к резкому увеличению платы за общедомовые нужды.

Такие изменения вызвали волну недовольства среди жителей Псковской области и резкую критику со стороны губернатора Андрея Турчака, который назвал такой подход к работе «банальной чиновничей глупостью» и поручил руководству государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию: разработать новые нормативы и провести перерасчет квитанций за январь.

Госкомитет подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение.