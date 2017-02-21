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Историю Печерского монастыря покажут в новом музее

21 Февраля 2017 - 12:01
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На днях открылся Музей истории Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Он располагается рядом с обителью, в здании бывшей монастырской гостиницы.

Часть экспозиции рассказывает о страницах русской военной истории. Еще одна выставка посвящена архимандриту Алипию (Воронову), который с 1959 по 1975 годы был наместником монастыря. В отдельном зале можно увидеть примеры одеяний священнослужителей, старцев, древние иконы, макет монастыря. Есть экспозиция народа сето, «царский зал». На первом этаже здания находится музыкальная комната. Здесь же размещается экспозиция, посвященная великой княгине Елисавете Феодоровне, которая останавливалась в Псково-Печерском монастыре.

Пока экспозиции музея дорабатываются, первым посетителем музея стал губернатор Андрей Турчак. Ожидается, что для широкой публики музей откроется после Пасхи.
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