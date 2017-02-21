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Французских школьников посвятили в скобари

21 Февраля 2017 - 10:59
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Двадцать школьников с берега Атлантического океана – из гимназии французского Байонна – приехали по обмену к учащимся Псковского педагогического комплекса – это единственная школа города, где французский язык изучают в качестве первого основного. Гости две недели живут в псковских семьях, изучают русский язык и культуру.

Как сообщает ГТРК «Псков», одним из пунктов программы пребывания в Пскове для французов стало посвящение в скобари. Под живую игру на народных инструментах молодые люди примерили на себя шуточный русский народный костюм и станцевали. Вместе с ансамблем баянистов поиграли на трещотках, ложках и рубеле. Посмотрели урок народного танца.

– Мы сделаем все, чтобы французские школьники почувствовали русское гостеприимство, русскую душу, – сказала Светлана Курбыко, учитель французского языка ППК. – Мы надеемся, что эти связи будут долгими и ребята смогут ездить друг к другу и общаться всю жизнь.
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