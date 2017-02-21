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Субсидии на жилье, сертификаты и квартиры получат молодые семьи, ветераны, инвалиды и сироты

21 Февраля 2017 - 10:13
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Власти Псковской области в этом году приобретут порядка 140 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в Главном государственном управлении социальной защиты населения региона. Первые аукционы объявят уже в марте. В прошлом году благодаря сэкономленным на аукционах средствам для детей-сирот были приобретены 153 квартиры вместо 143 запланированных. Всего за последние 5 лет государственное жилье в Псковской области получили более 1 тыс. детей-сирот.

Также в этом году 59 жителей Псковской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получат сертификаты на строительство или покупку жилого помещения, из них 25 человек – ветераны боевых действий и люди с ограниченными возможностями здоровья. С 2010 по 2016 год подобную субсидию получили более 4 тысяч жителей.

Кроме того, субсидию на приобретение жилья получат в ближайшее время 13 молодых семей, состоящих в сводном списке 2012 года.
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