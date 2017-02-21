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Погибшим в Афганистане установят «Скалу памяти»

21 Февраля 2017 - 09:49
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Монумент с таким названием должен появиться в сквере у Дома офицеров после планируемой реконструкции территории. Об идее рассказал председатель регионального комитета ветеранов войны и военной службы Шамиль Ахметов на траурной церемонии 15 февраля, посвященной 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Она состоялась у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века. После возложения цветов к стеле с именами погибших, троекратного оружейного салюта, заупокойной литии и минуты молчания Шамиль Ахметов изложил свою идею губернатору Андрею Турчаку и главе Пскова Ивану Цецерскому. 

– Цементная скала будет наклонена по центру, – говорит Ахметов о своей идее, – на вершине двуглавый орел держит венок. Орел – символ державности, а венок – символ воинской славы. Будут офицер и солдат, облаченные в песчаную военную форму, с автоматами. 

Губернатор предложил обсудить концепцию памятника с ветеранами и городскими властями.
 

Справка

В боях в Афганистане погибли 89 псковичей, из них более половины посмертно награждены орденами и медалями, а три военнослужащих получили звание Героя Советского Союза.
Комментарии: 1
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Комментарии

z
21 Февраля 2017 - 10:25
идея хорошая, но орел не нужен. тогда, орла не было. не нужно смешивать эпохи.
Мы помним!
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