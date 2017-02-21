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Третий том книги «Солдаты Победы» посвятили Великим Лукам

21 Февраля 2017 - 09:22
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Издание содержит материалы об участниках Великой Отечественной войны, которые родились или проживали на территории Псковской области и ушли из жизни до апреля 2013 года. Как рассказал главный редактор издания краевед и историк Николай Никитенко, книга содержит сведения о 1 096 уроженцах и жителях города Великие Луки. Биографии героев книги «Солдаты Победы» составлены на основе документов Псковского областного военного комиссариата, государственного и муниципального архивов, Краеведческого музея Великих Лук и личных архивов участников войны и их родственников. Тираж третьего тома составляет 1 036 экземпляров. Книги частично будут переданы в библиотеки Псковской области, а также вручены родственникам фронтовиков.

Четвертый том посвятят участникам войны из Невеля.
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