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Коллективы филармонии и театра подготовили для псковичей особую афишу

20 Февраля 2017 - 13:52
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К празднику 23 февраля коллективы филармонии и театра подготовили особую афишу и приглашают псковичей отметить этот важный для страны день вместе.

21 февраля в 19:00 в БКЗ филармонии ансамбль русской музыки Псков создал специальную программу «Русичи». Концерт посвящен истории и доблести русского воинства. Живое звучание любимых произведений в исполнении музыкантов-виртуозов и неповторимые голоса Елены Фединой, Романа Сурикова, Заслуженных артистов России Александра Либа и Натальи Александровой сделают этот праздничный вечер незабываемым. После концерта пройдет символическаяпатриотическая акция. Гости вечера, военные, ветераны вместе поднимутся на сцену и в знак единства и уважения к подвигам русского воинства сделают общую фотографию. Фото будет размещено на сайте филармонии и на ведущих новостных ресурсах области. Билеты в кассе (Некрасова, 24) или онлайн на официальном сайте организатора.

23 февраля в 17:00 в БКЗ филармонии состоится уникальный Гала-концерт трех басов в рамках III Всемирного Шаляпинского фестиваля. В День защитника Отечества в концерте примут участие выдающиеся голоса нашего времени, звезды лучших оперных театров мира - Дмитрий Агеев, Отар Кунчулиа, Андрей Фетисов, Гаянэ Апетьян. Билеты в кассе (Некрасова, 24) и онлайн на официальном сайте филармонии.

23 февраля в 18:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина спектакль «Солдатики». Постановка стала лауреатом премии Администрации Псковской области в сфере театрального искусства за 2015 год. «Солдатики» - спектакль о молодых ребятах, почти детях, которые в армии становятся свидетелями двух жизней – реальной и жестокой, и вымышленной, которая царит на близлежащем космодроме. Кто их этих мальчишек не мечтал быть космонавтом, не хотел строить ракеты и выходить в открытый космос? Но вместо космоса они попали в мир сараев и казарм. Мир, где судьба предоставляет каждому из героев сделать свой выбор: остаться человеком и поступать по совести или подчиниться закону волчьему, царящему в их части. Билеты в кассах (Пушкина, 13; Гиппермаркет «Империал») или онлайн на официальном сайте театра.

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