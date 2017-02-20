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Псковичи выбрали эмблему для перинатального центра

20 Февраля 2017 - 11:24
Главная → Хроника дня
На символе изображен аист, несущий младенца
Выбор эмблемы Псковского перинатального центра завершился в Интернете. Он проходил открытым голосованием интернет-пользователей на сайте «Псковской правды».
 
На суд псковичам было предложено семь вариантов изображений. Больше всего голосов участники опроса отдали эскизу, на котором изображен аист со свертком в клюве.
 
Теперь, согласно условиям конкурса, эмблема-победитель станет официальной визитной карточкой современного перинатального центра в Псковской области и будет расположена на главном фасаде здания.
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