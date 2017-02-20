Псковичи выбрали эмблему для перинатального центра

На символе изображен аист, несущий младенца

Выбор эмблемы Псковского перинатального центра завершился в Интернете. Он проходил открытым голосованием интернет-пользователей на сайте «Псковской правды».

На суд псковичам было предложено семь вариантов изображений. Больше всего голосов участники опроса отдали эскизу, на котором изображен аист со свертком в клюве.

Теперь, согласно условиям конкурса, эмблема-победитель станет официальной визитной карточкой современного перинатального центра в Псковской области и будет расположена на главном фасаде здания.