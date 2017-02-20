Острович снял с карты знакомого 40 тысяч рублей

Островской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя г.Острова.



Приговором Островского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).



В ходе судебного следствия установлено, что в июне 2016 года в ночное время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего знакомого, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения похитил лежащую на столе банковскую карту потерпевшего.



Затем в одном из банкоматов преступник обналичил денежные средства в сумме 40 тыс. рублей и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшему значительный ущерб.



С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года исправительных работ.



Приговор суда вступил в законную силу.