Великолучанина обманули в интернете при покупке кроссовок

Неизвестные путем обмана завладели деньгами горожанина, сообщает пресс-служба областного УМВД.



По имеющимся данным, в Великих Луках молодой человек, 1999 года рождения, решил через один из сайтов в Интернете приобрести по сходной цене кроссовки.



Великолучанин перечислил на указанный ему счет около четырех тысяч рублей. Однако, заказанную обувь, несмотря на все обещания «продавцов», так и не получил.



Потерпевший обратился за содействием в полицию. В настоящее время с произошедшим разбираются в ОМВД России по городу Великие Луки.