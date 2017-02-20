20 Февраля 2017
Псков
-1 .. +1 °C
Великие Луки
0 .. -2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир

Великолучанина обманули в интернете при покупке кроссовок

20 Февраля 2017 - 10:38
Главная → Хроника дня
Неизвестные путем обмана завладели деньгами горожанина, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По имеющимся данным, в Великих Луках молодой человек, 1999 года рождения, решил через один из сайтов в Интернете приобрести по сходной цене кроссовки.

Великолучанин перечислил на указанный ему счет около четырех тысяч рублей. Однако, заказанную обувь, несмотря на все обещания «продавцов», так и не получил.

Потерпевший обратился за содействием в полицию. В настоящее время с произошедшим разбираются в ОМВД России по городу Великие Луки.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»Церемония вручения премии «Народное признание»До начала церемонии вручения премии «Народное признание»
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 15 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50