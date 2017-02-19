Псковские абитуриенты могут претендовать на одно из 50 мест в Академии Следственного комитета
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации объявляет о начале абитуриентской компании 2017 года и наборе обучающихся на направление подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности». В 2017 году количество мест для поступления - 50. Срок обучения - 5 лет, форма обучения - очная. Об этом «Псковской правде» рассказали в региональном управлении СК РФ.
Минимальные баллы ЕГЭ:
- русский язык - 42 балла;
-история - 37 баллов;
- обществознание - 47 баллов.
Для поступления в академию необходимо до 1 апреля обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, заполнить все необходимые документы, после чего дождаться вызова на абитуриентские сборы.
18 февраля и 11 марта 2017 года в академии состоятся Дни открытых дверей. Мероприятия пройдут по адресу: г.Санкт-Петербург, 11-ая линия Васильевского острова, д.18, начало - в 15.00 часов. Приглашаются абитуриенты, их родители и все желающие поступить в академию.
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