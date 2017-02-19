Псковские абитуриенты могут претендовать на одно из 50 мест в Академии Следственного комитета

Объявлен минимальный балл ЕГЭ и даты Дней открытых дверей

Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации объявляет о начале абитуриентской компании 2017 года и наборе обучающихся на направление подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности». В 2017 году количество мест для поступления - 50. Срок обучения - 5 лет, форма обучения - очная. Об этом «Псковской правде» рассказали в региональном управлении СК РФ.



Минимальные баллы ЕГЭ:



- русский язык - 42 балла;



-история - 37 баллов;



- обществознание - 47 баллов.



Для поступления в академию необходимо до 1 апреля обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, заполнить все необходимые документы, после чего дождаться вызова на абитуриентские сборы.



18 февраля и 11 марта 2017 года в академии состоятся Дни открытых дверей. Мероприятия пройдут по адресу: г.Санкт-Петербург, 11-ая линия Васильевского острова, д.18, начало - в 15.00 часов. Приглашаются абитуриенты, их родители и все желающие поступить в академию.

