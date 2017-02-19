Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
Государственный комитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ подготовил проект приказа, согласно которому в регионе изменится метод расчета платы за общедомовые нужды (ОДН) с аналогового на расчетный. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, платежи граждан за ОДН должны будут сократиться в несколько раз.
- На следующей неделе совместно с Общественным советом при Госкомитете мы проведем широкое обсуждение проекта приказа. Жители области также могут направить в наш адрес свои предложения и дополнения. С проектом приказа можно ознакомиться на сайте Госкомитета, — сказал и.о председателя Госкомитета Андрей Агапов.
Он также добавил, что в январские счета за ОДН будут перерасчитаны по нормативам декабря прошлого года.
Напомним, с января этого года в регионе был применен новый аналоговый метод расчета платы за ОДН, что привело к резкому увеличению платы за общедомовые нужды. Такие изменения вызвали волну недовольства среди жителей Псковской области и резкую критику со стороны Губернатора Андрея Турчака, который назвал такой подход к работе «банальной чиновничьей глупостью» и поручил руководству Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию: разработать новые нормативы и провести перерасчет квитанций за январь.
«Псковская правде» неоднократно писала о ситуации, сложившейся вокруг новых платежек за ОДН. Читайте подробности в наших материалах:
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