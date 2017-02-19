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Платежи за ОДН сократятся в несколько раз

19 Февраля 2017 - 10:38
Главная → Хроника дня
Январские квитанции пересчитают по декабрю, аналоговый метод заменят расчетным

Государственный комитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ подготовил проект приказа, согласно которому в регионе изменится метод расчета платы за общедомовые нужды (ОДН) с аналогового на расчетный. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, платежи граждан за ОДН должны будут сократиться в несколько раз.
 
- На следующей неделе совместно с Общественным советом при Госкомитете мы проведем широкое обсуждение проекта приказа. Жители области также могут направить в наш адрес свои предложения и дополнения. С проектом приказа можно ознакомиться на сайте Госкомитета, — сказал и.о председателя Госкомитета Андрей Агапов.
 
Он также добавил, что в январские счета за ОДН будут перерасчитаны по нормативам декабря прошлого года.
 
Напомним, с января этого года в регионе был применен новый аналоговый метод расчета платы за ОДН, что привело к резкому увеличению платы за общедомовые нужды. Такие изменения вызвали волну недовольства среди жителей Псковской области и резкую критику со стороны Губернатора Андрея Турчака, который назвал такой подход к работе «банальной чиновничьей глупостью» и поручил руководству Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию: разработать новые нормативы и провести перерасчет квитанций за январь.
 

«Псковская правде» неоднократно писала о ситуации, сложившейся вокруг новых платежек за ОДН. Читайте подробности в наших материалах:
 
Чиновников накажут за ОДН (подробнее)
 
Нам придется отказаться от света в подъезде (подробнее)
 
Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными (подробнее)
 

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