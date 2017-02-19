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В МЧС псковичам рассказали о правильных сборах на рыбалку

19 Февраля 2017 - 10:20
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Специалисты советуют взять с собой полностью заряженный телефон и отказаться от алкоголя

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает всем любителям подлёдного лова, о некоторых мерах предосторожности во время зимней рыбалки.
 
Как сообщили «Псковской правде» в ведомстве, отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым. Не забудьте взять полностью заряженный мобильный телефон - он может понадобиться в случае возникновения экстренной ситуации, чтобы вызвать службу спасения Важной мелочью могут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поисков в тёмное время суток.
 
Возьмите с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, нож или крупные гвозди – то, чем можно было бы закрепиться за лёд в случае провала, ведь вылезти без опоры весьма проблематично. Не забудьте тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Подберите тёплую и непромокаемую обувь. Важным элементом зимней рыбалки является надежное и утеплённое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем, бутерброды.
 
Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воздержаться! Каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи.
 
Кроме того, необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбалки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышленных предприятий.
 
Не выходите на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости, например, в условиях снегопада или тумана.
 

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