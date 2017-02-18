За сутки зарегистрировали 30 преступлений

17 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступило 45 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 14 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 30 преступлений. Среди них 8 краж чужого имущества.

Всего установлено 22 лица, подозреваемых в совершении преступлений. 5 из них ранее судимы, 9 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Сотрудниками ГИБДД задержано 3 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 420 нарушений Правил дорожного движения